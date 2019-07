NOPLANETB lancia la sfida per l’ambiente | 100mila euro per la sostenibilità

meteoweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019) 100 mila: questa la cifra stanziata per la call for innovation partita sulla piattaforma di crowdfunding Produzioni dal Basso e organizzata nell’ambito di, l’iniziativa ideata e promossa da Fondazione punto.sud per favorire azioni volte allaambientale, in particolare nelle città metropolitane. La call for innovation è sostenuta dal contributo dell’Unionepea e di Fondazione Generas. C’è tempo fino al 10 settembre 2019 per candidare la propria idea; i progetti selezionati, se raggiungeranno tramite il crowdfunding su Produzioni dal Basso almeno il 10% dell’obiettivo economico prefissato, saranno co-finanziati daper il restante 90%, per un importo massimo di 10mila. Il bando mira apromuovere azioni concrete improntate alla, con un focus particolare sul verde urbano, coerentemente con il numero 11 dei Sustainable Development ...

