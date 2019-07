Non c’è pace per il Jova Beach Party | a rischio il concerto di Jovanotti a Vasto del 17

L’audio (e le parole amare) di Borsellino : «Il computer Non funziona e la macchina blindata c’è solo la mattina» : Dagli archivi finora segreti della commissione parlamentare antimafia emerge la voce di Paolo Borsellino, che l’8 maggio 1984 racconta le difficoltà del pool antimafia che in quel periodo sta già lavorando al maxi-processo a Cosa nostra

Ex Ilva - vertice al Mise è un nulla di fatto. Arcelor : “Non c’è impegno da parte di tutti”. Di Maio : “Nessuno vuole chiudere” : Nessun passo avanti sull’immunità penale, in cerca di un accordo sulla sicurezza, un’apertura insufficiente sulla cassa integrazione ordinaria che dal 1° luglio riguarda 1395 operai di Taranto. Il vertice al ministero dello Sviluppo Economico tra Luigi Di Maio, sindacati e Arcelor Mittal non ha portato a passi avanti concreti. Convocato dopo lo sciopero proclamato in seguito alla morte del gruista che era all’interno del mezzo ...

Fondi russi alla Lega - Corrao (M5s) vs Pinotti (Pd) : “Salvini Non c’entra. Anche voi prendeste soldi”. “Sei ridicolo” : Bagarre a L’aria che tira (La7) tra la senatrice del Pd, Roberta Pinotti, e l’europarlamentare del M5s, Ignazio Corrao, sulla vicenda dei Fondi russi alla Lega. Lega, Conte: “Salvini alle Camere su rapporti con russia? Perché no?”. E chiarisce: “Noi per la piena trasparenza” Corrao afferma che ci sia l’interesse ...

Salone dell’auto - vicesindaco Montanari : “Non ho motivi per dimettermi. C’è orientamento legato a poteri forti” : “La sindaca mi ha chiesto le deleghe e la carica di vicesindaco per dare un segnale di cambiamento nella sua amministrazione”. Lo ha detto Guido Montanari, vicesindaco di Torino, nel giorno in cui Chiara Appendino renderà conto al Consiglio comunale dopo il caso del Salone dell’Auto. “Io ho risposto che non ho motivi per dimettermi perché ho operato molto bene. Se Chiara ritiene di interrompere il mio lavoro è una sua ...

Il manager Candoni : «C’era anche Salvini tra gli invitati all’hotel Metropol. Gli dissi di Non andare» : Fabrizio Candoni è tra i fondatori di Confindustria Russia, di cui è stato vicepresidente: «Conosco bene sia Savoini sia D’Amico, anche se abbiamo idee politiche diverse. Gli audio di quella sera? Non credo siano finiti»

Alvino rivela : “Non solo James Rodriguez - c’è un altro grande sogno ed è realizzabile : Nicolas Pépé! Il Tweet : Il Tweet di Alvino su Ncolas Pépé Calciomercato, per il Napoli non c’è solo James Rodriguez, ma anche Nicolas Pépé del Lille, attaccante esterno classe ’95. Carlo Alvino conferma l’altro obiettivo e scrive così su Twitter: “James Rodriguez è l’obiettivo! Ma sento che la pista Pèpè non è irrealistica, pur essendo un giocatore così forte da essere ambito dai top club di tutto il mondo. Mi sembra di sognare invece è ...

FOTO – De Laurentiis maglia speciale per Cristian Maggio : ” Hai giocato 308 partite - onorato la maglia - purtroppo Non c’è stato l’ultimo giro di campo…” : De Laurentiis sorpresa per Maggio Il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis ha consegnato a Cristian Maggio la maglia delle 308 presenze. La consegna è avvenuta prima del fischio d’inizio dell’amichevole Napoli-Benevento. Queste le parole del patron azzurro: “Tu hai giocato 308 partite con il Napoli, purtroppo non c’è stato l’ultimo giro di campo e quindi te lo dovevamo. Pensavo fossi rimasto ...

Inter – Non c’è più posto per Icardi : l’argentino lascia il ritiro di Lugano : Mauro Icardi lascia il ritiro dell’Inter: si separano le strade dell’attaccante argentino e del club milanese? Sembra che ormai non ci sia più niente da fare per Mauro Icardi all’Inter: l’ex capitano nerazzurro ha infatti lasciato oggi il ritiro di Lugano del club milanese. A renderlo noto è stata la società con un tweet: “Mauro Icardi rientrerà oggi a Milano dal ritiro di Lugano. Il club e l’attaccante ...

Riforma Giustizia - Gratteri : “Dev’essere una rivoluzione. C’è tanta ipocrisia - chi ha potere Non vuole essere controllato” : “La Riforma della Giustizia dev’essere una rivoluzione che, tenendo al centro la Costituzione, debba rendere ‘non conveniente’ delinquere”. Il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, davanti al pubblico di ‘Liguria D’Autore’ a Montemarcello (Ameglia, La Spezia), in dialogo con Peter Gomez e Gianluca Nuzzi, ha illustrato alcune delle modifiche che farebbe al sistema della Giustizia. Tra gli altri aspetti quello di ‘digitalizzare’ i ...

Vince il bronzo ai Mondiali dopo la morte del padre - la storia di Laura Peveri : una medaglia per rendere fiero chi Non c’è più : Una storia di coraggio, di amore e di dolore: Laura Peveri e la medaglia di bronzo mondiale per papà Stefano, scomparso in un tragico incidente due giorni prima della sua gara Lo sport è famiglia, amore, odio, amicizia e tantissimo altro. Lo sport, spesso, è anche un fantastico rifugio, una casa dove di atleti si rinchiudono per non dover fare i conti con una crudissima realtà. Lo sport è un mezzo per mostrare alle persone che amiamo ...

Portiere di 17 para un rigore col petto e muore : in campo Non c’era l’ambulanza : Il dramma in Argentina. La madre del giovane Ramón Ismael Coronel è anche la presidente della squadra di calcio in cui...

Non solo Libra : c’è chi prevede che anche Amazon - Netflix e Google batteranno criptovalute : Bitcoin (foto Omar Marques/Sopa Images/LightRocket via Getty Images) L’annuncio dell’ingresso di Libra nel mondo delle criptovalute ha smosso parecchio le acque nel settore fintech, e secondo gli imprenditori americani Tyler e Cameron Winklevoss, che guardano con grande interesse alla sfida lanciata dal consorzio che gestisce la moneta elettronica di Facebook, nei prossimi due anni molte delle principali società tecnologiche come Amazon, Netflix ...