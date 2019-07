NoiPA | oggi 16 7 servizio ripristinato | ma quando si vedrà il cedolino di luglio?

scuolainforma

(Di martedì 16 luglio 2019) Tredici ore fa, il portaleha pubblicato nella sua pagina Facebook ufficiale l’avviso che ilè stato, per cui16è nuovamente possibile accerdervi. L’avviso diceva: “Vi informiamo che il portale e l’Appsono nuovamente disponibili. Ci scusiamo per il disagio.” Ma i commenti sotto l’avviso, mostrano che gli utenti ancora non visualizzano ildello stipendio distipendio2019:? Ricordiamo a tutti gli utenti che il portalegarantisce la pubblicazione deldello stipendio prima della data di emissione, che per2019 è come di consueto il giorno 23. Per cui ancora non si può parlare di ritardo. Non è escluso che già nelle prossime ore possa essere visibile. L'articolo16/7, masiildi ...

