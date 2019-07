Niente Juventus in FIFA 20? EA Sports perde i diritti sul club bianconero

eurogamer

(Di martedì 16 luglio 2019) In seguito a un comunicato stampa ufficiale, abbiamo scoperto che laha firmato un accordo per comparire nel prossimo eFootball PES 2020 di Konami. Il comunicato recita: "la partnership tra KONAMI eFC permetterà agli sviluppatori della serie eFootball PES l'utilizzo esclusivo all'interno di un videogioco di calcio dellaFC", di conseguenza la domanda più logica è: come si comporterà davanti a questo accordo EA per il suo20?Con l'accordo, EAha perso isule nel gioco non comparirà nemmeno lo stadio della squadra. Questo è certamente un duro colpo per il titolo sportivo di EA. D'altra parte, Konami continua ad acquisire idi alcuni dei più grandi team del mondo.All'inizio di questo mese, ricorderete, il publisher giapponese ha annunciato di aver stretto una partnership anche con il Manchester United e il Bayern ...

