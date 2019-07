Neymar-Barcellona | la trattativa si fa complicata! Il PSG ha rifiutato un’offerta dei

Neymar al Barcellona? Il PSG rifiuta 40 milioni più Coutinho e Dembele : Si fa in salita la strada che dovrebbe portare Neymar al Barcellona. Il PSG non fa sconti e rifiuta 40 milioni più Coutinho e Dembele.“powered by Goal”Solo fino a qualche mese fa, la cosa sarebbe stata complicata anche solo da immaginare, ma la realtà oggi dice che il PSG è pronto a cedere Neymar e che quindi il fuoriclasse brasiliano è uno dei grandi protagonisti della sessione estiva di calciomercato.Da settimane si parla del possibile ritorno ...

Neymar al Barcellona? Il fisco spagnolo reclama 35 milioni : Neymar fisco spagnolo – Non si placano le voci sul possibile ritorno di Neymar al Barcellona. Tuttavia, l’operazione che porterebbe il brasiliano in Spagna rischia di complicarsi ulteriormente a causa dei problemi dello stesso Neymar con il fisco spagnolo. Stando a quanto riportato dal “Mundo Deportivo”, il giocatore classe ’92 dovrebbe ad “Hacienda” una somma […] L'articolo Neymar al Barcellona? Il fisco spagnolo reclama 35 milioni ...

Barcellona - il punto tra Griezmann e Neymar : le parole del presidente Bartomeu : Sempre nuovi aggiornamenti per quanto riguarda Griezmann e Neymar al Barcellona, con i ‘capricci’ dei due calciatori che li spingono verso la Catalogna. Uno vorrebbe pagare di tasca propria la clausola rescissoria, l’altro è ai ferri corti con il PSG. Secondo ‘Sport’, i blaugrana pagheranno la clausola rescissoria del francese nelle prossime 48-72 ore. Il club catalano sta valutando la modalità migliore per il ...

PSG - Leonardo attacca Neymar : “prenderemo provvedimenti. Vuole andare via? Dal Barcellona nessuna offerta ” : In casa PSG scoppia il caso Neymar: il giocatore non si presenta alla ripresa degli allenamenti, chiara la volontà di trasferirsi al Barcellona. Leonardo pronto a prendere provvedimenti seri Il PSG inizia la sua preparazione per la nuova stagione con tutti i giocatori tranney Neymar. Il brasiliano non si è presentato nella giornata di ieri, atteggiamento che ha fatto arrabbiare il club parigino. ‘O’Ney’ Vuole il ...

Barcellona - Bartomeu : “Neymar vuole lasciare il Psg ma…” - l’annuncio su de Ligt : “Sappiamo che Neymar vuole lasciare il Paris Saint-Germain ma sappiamo anche che il PSG non vuole che se ne vada”. Sono le importanti dichiarazioni presidente del Barcellona, Josep Bartomeu, in merito a un possibile ritorno di Neymar in blaugrana. “Non mi piace parlare di giocatori di altre società così come a me non piace che parlino dei nostri. Lo ribadisco: non voglio parlarne”, conclude Bartomeu in conferenza ...

Guardiola dice la sua sul ritorno di Neymar al Barcellona. “Possibilità di allenare la nazionale spagnola?…” : In un’intervista al quotidiano catalano “Ara”, Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha detto la sua su Neymar: “Neymar è un giocatore straordinario, ma non saprei. E’ come se tornassi io. Sarebbe lo stesso? Io non sono la stessa persona e non sono sicuro che Neymar lo sia. Certo che è molto bravo, nessun dubbio su questo”. Sui presunti contatti con la Federazione Spagnola per sostituire Luis ...

Barcellona - senti Guardiola : “non so se Neymar possa ritornare - è come se lo facessi io…” : Pep Guardiola commenta il possibile ritorno di Neymar al Barcellona: l’allenatore spagnolo, ex blaugrana, insicuro sulle possibilità di vedere il brasiliano nuovamente in catalogna Intervistato dal quotidiano catalano ‘Ara’, Pep Guardiola ha commentato la possibilità che Neymar possa lasciare il PSG per tornare al Barcellona. Negli ultimi giorni, si sono fatte sempre più insistenti le voci che vorrebbero il brasiliano ...

Calciomercato Barcellona : No al ritorno di Neymar : Calciomercato Barcellona: Il vice-presidente nega un possibile ritorno di Neymar ai BlaugranaBarcellona / Neymar / Calciomercato / PSG – Il futuro di Neymar sembra essere sempre più lontano dal Barcellona.Come riportato dal The Sun, infatti, il vice-presidente dei Blaugrana, Jordi Cardoner, avrebbe confermato che il talento brasiliano non rientrerà. Il vice-presidente, infatti, ha dichiarato come il brasiliano abbia espresso la volontà ...

Barcellona - il vicepresidente esce allo scoperto : “Neymar vuole tornare da noi. E su Griezmann…” : Il suo nome viene accostato al Barcellona ormai da un po’, e che ci fosse l’interesse era cosa risaputa. Ad uscire allo scoperto ora è anche il vicepresidente blaugrana Jordi Cardoner, che conferma: “La cosa giusta è dire che Neymar vuole tornare a Barcellona, ma io non sono d’accordo nel dire che il Barcellona si sta preoccupando di ingaggiarlo. Questo problema non è sul tavolo. Non ci sono contatti. E’ ...

Barcellona - il ritorno di Neymar in blaugrana prende corpo : individuata la chiave per sbloccare l’operazione : Il club blaugrana spinge con il Paris Saint-Germain per arrivare a Neymar, in cambio può finire a Parigi Dembelé Il Barcellona spinge per riportare in Catalogna Neymar Jr, è questo l’obiettivo dichiarato dei blaugrana che vogliono ricomporre il trio formato dal brasiliano, Messi e Suarez. LaPresse/Reuters Secondo i media spagnoli, la chiave per sbloccare la difficile trattativa con il Paris Saint-Germain è Ousmane Dembelé, che ...

Manchester City - Guardiola commenta il mercato del… Barcellona : “Griezmann e Neymar? Dico che…” : L’allenatore del Manchester City ha parlato del Barcellona e dei suoi possibili acquisti, senza però sbilanciarsi troppo Il mercato del Manchester City ma, soprattutto, quello del Barcellona. Pep Guardiola non si è tirato indietro, commentando quelli che potrebbero essere gli acquisti della società blaugrana a margine di un evento tenutosi proprio in Catalogna: “Griezmann e Neymar? Sono molto bravi e i buoni giocatori sono ...

Calciomercato Barcellona - principio di accordo con Neymar [DETTAGLI] : Calciomercato Barcellona – Secondo il sito del giornale catalano “Sport”, Neymar avrebbe raggiunto un accordo verbale con il Barcellona accettando l’offerta proposta dal presidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu, per un contratto di cinque anni. Al Psg attualmente Neymar guadagna 36.8 milioni a stagione, al Barça ne porterebbe a casa 24. Secondo i media, il Real Madrid era pronto ad offrirgli un ingaggio più ricco, ...

Calciomercato Barcellona - Neymar deve ridursi lo stipendio per tornare : taglio di 14 milioni : Calciomercato Barcellona – Secondo quanto riporta il “Mundo Deportivo”, quotidiano spagnolo vicino al Barcellona, Neymar dovrà ridursi l’ingaggio se vuole tornare ai blaugrana. Neymar guadagna al Psg 36 milioni, l’offerta massima del Barcellona è di 22, cifra percepita già ai tempi del primo passaggio in blaugrana. Neymar sarebbe disposto al taglio dello stipendio pur di tornare dove è stato amato e dove ha ...

Calciomercato - le notizie di oggi – La risposta di Borja Mayoral sul Milan - gli acquisti di Genoa e Bologna - l’offerta del Barcellona per Neymar - tutte le altre trattative : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Borja Mayoral SUL Milan – Borja Mayoral è uno degli obiettivi di Maldini, questo è emerso dal viaggio dell’ex capitano rossonero a Madrid. Ma il giovane attaccante, come riporta AS, ...