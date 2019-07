«Neonato muore a Caserta - salma mai restituita alla madre» : «Ci è stata segnalata la vicenda di una donna che ha partorito all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta lo scorso 20 novembre ma, a distanza di poche ore, le è...

Milano : Neonato muore dopo il parto : “In arresto cardiocircolatorio dopo pochi minuti dal parto, il bimbo è stato tempestivamente rianimato dai professionisti esperti presenti, rianimatore e neonatologo. Nonostante le manovre svolte secondo le linee guida nazionali e internazionali (2015 American Academy of Pediatrics e American Heart Association), il cuore non ha ripreso a battere“. Così Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano in relazione alla morte di un neonato ...

Neonato muore in ospedale - la mamma aveva febbre alta e problemi cardiaci : aperta indagine : Un Neonato è morto la notte scorsa nell'ospedale di Cosenza ed i genitori hanno denunciato il fatto alla polizia. Secondo quanto si è appreso sino ad ora, la donna si è...

La mamma ha febbre alta e problemi cardiaci! Neonato muore in ospedale - aperta indagine : Dramma all'ospedale Annunziata di Cosenza, dove una neonata è morta dopo 5 giorni di agonia. È successo ieri, lunedì 4 giugno. Secondo quanto riferito dai genitori, che hanno chiesto e ottenuto l'apertura di un'indagine per far luce su quanto successo, la mamma della piccola era arrivata al pronto soccorso lamentando febbre alta e problemi cardiaci. Subito ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia, è stata infine portata in sala ...

Neonato muore dopo due giorni dal cesareo - la famiglia contro i medici : era un parto naturale - hanno usato la ventosa : Il piccolo era nato venerdì, dopo un parto difficile e complicato: i medici avevano inizialmente optato per un parto naturale, poi si è reso necessario l’utilizzo della ventosa, infine sono dovuti ricorrere al cesareo. La tensione, in sala parto e anche fuori, era palpabile, tanto che il padre e la nonna del piccolo avevano aggredito il medico. Subito dopo la nascita il piccolo è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Rummo ...

Giallo a Siena - Neonato muore subito dopo il parto cesareo : accertamenti in corso : Un neonato è morto all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena subito dopo il cesareo a cui è stata sottoposta la mamma. La donna è arrivata al pronto soccorso, dopo aver portato a termine la gravidanza. Al via gli accertamenti da parte dei sanitari: "Lavoriamo per identificare le cause del decesso".