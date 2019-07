Nasconde mezzo chilo di cocaina nel parrucchino | fermato in aeroporto

ilgiornale

(Di martedì 16 luglio 2019) Lavinia Greci È accaduto a un passeggero proveniente della Colombia,a Barcellona dopo che le autorità spagnole avevano notato comportamenti sospetti. Non è la prima volta che la droga viene portata con queste modalità Ha cercato dire la droga sotto il. Cinquecento grammi dimessi proprio sotto al suo toupé. Ma la polizia lo haprima che potesse uscire dall', a Barcellona. È accaduto a un colombiano, atterrato da un volo proveniente dalla Colombia, da Bogotà,dagli agenti spagnoli alla scoperta della sostanza stupefacente. Secondo le prime ricostruzioni, ai controlli, era parso subito molto nervoso, particolare che avrebbe attirato subito l'attenzione degli agenti, colpiti in maniera particolare dalla forma del suo. Una volta rimosso, infatti, i poliziotti avrebbero individuato un pacchetto con 503 ...

