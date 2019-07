Napoli | nuovo raid nell' ospedale del clan | vetri rotti e porte forzate

Corbo : “James Rodriguez-Napoli - due soluzioni per chiudere. E spunta di nuovo Cavani…” : Corbo: “James Rodriguez-Napoli, due soluzioni per chiudere. E spunta di nuovo Cavani…” Corbo: “James Rodriguez-Napoli, due soluzioni per chiudere. E spunta di nuovo Cavani…”. L’ editorialista di Repubblica scrive sulla trattativa con il Real Madrid per il colombiano nella sua rubrica ‘Il Graffio’. “Jorge, Mino, Nara. Il mercato del Napoli balla su nomi di tre agenti speciali. Solo il ...

Napoli - Milik : “Un nuovo attaccante? Non mi interessa. E su Sarri…” : “Io devo solo pensare al lavoro sul campo, a me stesso e non a quello che pensano gli altri, se il presidente o l’allenatore vogliono un altro centravanti. Io devo solo pensare a migliorare le mie qualità ed essere più forte. Sarri alla Juve? Non mi interessa dove è andato mister Sarri, sono sue scelte. Lui è un grande professionista e bisogna rispettarlo” Queste le parole dell’attaccante polacco del Napoli ...

UFFICIALE – Manolas è un nuovo giocatore del Napoli. Il tweet : Kostas Manolas è ufficialmente un calciatore del Napoli. Questa mattina il calciatore greco ha effettuato le visite mediche di rito a Villa Stuart e pochi minuti fa è arrivato il tweet del presidente De Laurentiis. Il tweet Benvenuto Kostas ! #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 13 luglio 2019 In serata Manolas dovrebbe aggregarsi al resto della squadra in ritiro a Dimaro L'articolo UFFICIALE – Manolas è un nuovo giocatore ...

Silvestro - il cocchiere di Napoli : «Io - in carrozza dai tempi di mio nonno mandato in pensione dal nuovo codice» : Porta al collo una medaglietta d'oro con la stampa di una foto. La mostra con orgoglio sotto il sole rovente di luglio davanti al Maschio Angioino. «Questo è Eugenio»,...

Colpo di scena Icardi : niente Wanda - consulenze con nuovo agente. Si riapre col Napoli? : Colpo di scena Icardi: niente Wanda Colpo di scena Icardi: niente Wanda, consulenze con nuovo agente. Si riapre col Napoli? «Icardi? Wanda Nara l’ ho incontrata tre anni fa e non ho nessuna intenzione di incontrarla di nuovo. Mi è stato sufficiente quell’ incontro. Anche perché Icardi non rientra nelle necessità attuali del Napoli. E poi in avanti siamo coperti con Milik e Mertens». Con queste parole il presidente azzurro ...

Del Genio a Kiss Kiss Napoli : “Ancelotti sta provando Gaetano in un nuovo ruolo - su James Rodriguez la situazione è questa” : Paolo Del Genio, noto giornalista é intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli analizzando il ritiro di Dimaro e il mercato del Napoli : “Ancelotti seguirá attentamente Gaetano, non soltanto in ritiro. Credo che gli sarà data l’opportunità di scendere in campo con il Liverpool, con il Barcellona, e capire che impatto avrà. Ancelotti lo sta provando in un nuovo ruolo quello di centrocampista centrale, più arretrato ...

Il nuovo De Laurentiis : per gli autografi non c’è l’obbligo di acquisto della maglia del Napoli : Jeans, maglia e occhiali neri. È un Aurelio De Laurentiis versione-casual quello che si presenta alla sua “prima” con i tifosi qui a Dimaro Folgarida. Il presidente del Napoli è arrivato a sorpresa poco dopo mezzogiorno sul piazzale di Carciato, per entrare nel nuovissimo store della Kappa allestito all’esterno del campo di gioco. Accoglienza davvero calorosa quella dei tifosi presenti, a parte qualche sparuto e oramai trito e ...

Gazzetta : Nuovo nome per il centrocampo del Napoli - spunta Ginella del Montevideo : James Rodriguez, Rodrigo e Icardi, questi i nomi principali associati al Napoli per questa sessione di mercato, ma De Laurentiis si muove su più fronti e tiene d’occhio diversi giocatori. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, riporta un nome Nuovo, quello di Francisco Ginella che avrebbe suscitato l’interesse di Cristiano Giuntoli e della squadra mercato di Aurelio De Laurentiis. Francisco Ginella, 20 anni, ...

Calciomercato Napoli : le ultime su James Rodriguez - e c’è un nome nuovo… : Iniziato da qualche giorno il ritiro, il Napoli sogna il colpaccio sul mercato: James Rodriguez. Il corteggiamento va avanti da tempo, ma negli ultimi giorni un possibile inserimento dell’Atletico Madrid ha ‘frenato’ l’avanzamento nella trattativa. Dalla Colombia è stata rilanciata questa voce, rimbalzata dalla Spagna pochi giorni fa: i colchoneros vorrebbero rimpiazzare Griezmann con l’ex Bayern dopo il colpo ...

Tiro a segno - Universiadi Napoli 2019 : l’Iran vince un nuovo oro - questa volta nel Mixed Team di carabina : Nel Tiro a segno, questa si sta sempre più trasformando nell’Universiade dell’Iran. Il paese asiatico infatti dopo aver già vinto tre medaglie, 1 oro, 1 argento e 1 bronzo, si è aggiudicato nuovamente l’alloro più ambito nel concorso di Mixed Team di carabina dalla distanza dei 10m. Il duo costituito da Najmeh Khedmati e Mahyar Sedaghat ha infatti battuto nel gold medal match il Team sudcoreano formato da Jiwoo Seo e Nam, per ...

Villareal - Albiol : “Mi hanno voluto a tutti i costi! A Napoli stavo bene - ma essere di nuovo a casa mia ha inciso moltissimo…” : Prime parole di Albiol da giocatore del Villareal Le dichiarazioni di Raul Albiol in conferenza stampa di presentazione al Villarreal: “Già lo scorso anno ci fu un forte interessamento del Villarreal, non me l’aspettavo e mi hanno fatto dubitare fino all’ultimo. Ma mi sentivo a mio agio a Napoli e alla fine sono rimasto. – poi sottolinea – Quest’anno però l’interesse da parte loro è stato ...

Mercato Inter : nuovo affondo per Barella - il Napoli sarebbe in pole per Icardi : Il Mercato dell’Inter oggi vivrà una giornata importante sul fronte Nicolò Barella. In Lega, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è in programma un incontro tra Marotta e Giulini per capire come continuare la trattativa per il calciatore che ha già scelto i nerazzurri per la sua prossima avventura professionale. Il dirigente nerazzurro incontrerà anche la Roma per Dzeko, ma le parti sono ancora distanti. Nel frattempo arrivano ...

De Magistris a Palazzo Marino da Sala : «Pronto nuovo patto Napoli-Milano» : «Questa mattina ho avuto un cordiale e proficuo incontro con il sindaco di Milano Giuseppe Sala presso il suo ufficio al Comune. Abbiamo discusso lungamente di iniziative congiunte,...