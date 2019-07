Napoli | la compagna di Malcuit al veleno | “I tifosi sono disgustosi e razzisti” La

calcioweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019) Un durissimo post su Instagram nel quale si parla di razzismo e. E’ quanto ha scritto sul social ladel terzino delKevin, Ashley Rose: “Da quandoarrivata i napoletanicon me.brutta, la sorella del mio fidanzato perché ho gli stessi capelli, devo fare una dieta. Ero stata avvertita: nonbianca e magra con lunghi capelli lisci, ma ho grandi capelli afro,nera e con le forme non da “donna del calciatore” cheideali qui. Mi piacciano le mie forme, amo la mia pelle, i miei capelli. Quando vedo i vostri commentisicura di essere molto più bella di tutti voi perché ho l’anima più bella. Nonin relazione con te, quindi la tua opinione non mi interessa. Mi è stato detto prima di venire qui che i napoletani avevano la reputazione di essere razzisti. Non volevo crederci, ma vedo che è ...

