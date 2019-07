ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019), anzi s, a collezionisti e commercianti di antiquariato diledel– set di fiction e film – del quale era, inviando persino le foto ai suoi ‘clienti’, perché scegliessero i pezzi da acquistare. Come si fa su un qualsiasi catalogo online. È stata cosìMaria Grazia Mazzarella, 49 anni, tra i destinatari di sei misure cautelari eseguite in queste ore tra, Roma e Capua dai carabinieri del comando tutela del patrimonio culturale ed emesse dai gip die del Tribunale per i Minorenni partenopeo. L’operazione è l’ultimo atto nell’ambito dell’inchiesta su una serie di furti avvenuti tra ottobre 2017 e agosto 2018 a, messi in atto dalla donna, con la complicità di tutta la famiglia, dal marito ai figli, anche quelli minorenni. Sono scattati complessivamente due arresti in carcere, tre ...

fattoquotidiano : Napoli, arrestata custode del museo Villa Livia: rubava opere d’arte e le vendeva a “clienti di fiducia”. Marito e… - LUIGIVACCARO5 : RT @fattoquotidiano: Napoli, arrestata custode del museo Villa Livia: rubava opere d’arte e le vendeva a “clienti di fiducia”. Marito e fig… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Napoli, arrestata custode del museo Villa Livia: rubava opere d’arte e le vendeva a “clienti di fiducia”. Marito e fig… -