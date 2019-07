Monsone in Asia | almeno 160 morti e milioni di persone in fuga fra India | Nepal e

inmeteo

(Di martedì 16 luglio 2019) Devastanti inondazioni stanno colpendo nelle ultime settimane parte dell', in particolare, Bangladesh e, in seguito al. Secondo le ultime notizie il bilancio è di...

