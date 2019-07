Mondiali di nuoto sincronizzato 2019 – Cerruti e Ferro in finale nella routine ‘free’ del

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 16 luglio - Paltrinieri e Sanzullo qualificati a Tokyo 2020! Noemi Batki vuole la finale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa importante giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). La notte italiana sarà scossa dalla 10 km di Gregorio Paltrinieri che andrà a caccia di una medaglia e del pass olimpico. Greg sarà l’osservato speciale in una gara dove gli avversari non mancheranno di certo. Per il carpigiano riuscire a prevalere non sarà affatto facile ma lui, animato dal solito spirito della ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 - Mario Sanzullo : “È il giorno più bello della mia vita - corono il sogno di partecipare alle Olimpiadi” : Grandissima gioia per Mario Sanzullo al termine della 10 km di fondo ai Mondiali di Nuoto di Gwangju (Corea del Sud), in cui ha centrato la qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020, grazie al nono posto. Un risultato davvero straordinario per il 26enne di Massa di Somma, che con una gara controllata e un finale a tutta riesce a centrare il pass per la prossima rassegna a cinque cerchi. Queste le parole dell’azzurro, riportate dalla FIN: “Ho ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Linda Cerruti e Costanza Ferro seste nei preliminari del duo libero. Russia in vetta : Quinta giornata di gare allo Yeomju Gymnasium di Gwangju (Corea del Sud), valida per i Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato. A partire dalle ore 04.00 italiane (le 11.00 locali) hanno preso il via i preliminari della routine “free” del duo. 45 le coppie presenti, ivi comprese le italiane Linda Cerruti e Costanza Ferro. Accompagnate da “Halloween Horror Scary Sounds and Music di Ultimate Horror Sound“, le azzurre hanno ...

LIVE Italia-Giappone - Mondiali pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : Setterosa - serve la seconda vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida – Programma del match Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Giappone, valida per la seconda giornata della prima fase dei Mondiali di pallanuoto femminile in quel di Gwangju: alla Nambu University Grounds in terra sudcoreana scende in acqua il Setterosa che, alle 10.50 ore italiane, se la vedrà con le nipponiche in un ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Cerruti/Ferro seste nei preliminari del duo libero. Alle 12.00 la finale del team tecnico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.15: Appuntamento Alle ore 12.00 italiane per la finale del team tecnico dove l’Italia punta alla top-5. Un saluto dalla redazione di OA Sport 08.13: 63.3333 per Macao che conclude al 45° posto questi preliminari del duo libero. Dunque le squadre qualificate per la finale del duo libero saranno: Russia, Cina, Ucraina, Giappone, Spagna, Italia, Canada, Grecia, Austria, Francia, Messico ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Cerruti/Ferro seste nei preliminari del duo libero. Russia dominante : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.07: Il Canada termina la propria prova alle spalle delle azzurre, con il punteggio di 89.6000. Pertanto le azzurre termineranno questi preliminari in sesta posizione visto che ora in vasca c’è Macao (ultima compagine) e non dovrebbe rappresentare un problema 08.03: 75.9000 per la coppia della Serbia (29° posto) e niente finale per loro nel duo libero. Penultima coppia a scendere in ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 - Gregorio Paltrinieri : “Un buon risultato - l’importante era la qualificazione alle Olimpiadi. L’anno prossimo me la giocherò” : Gregorio Patrinieri ha chiuso al sesto posto la 10 km di fondo ai Mondiali di Nuoto di Gwangju (Corea del Sud) al termine di una gara durissima, in cui ha provato a fare la differenza nella prima parte e ha saputo poi gestire al meglio il momento di difficoltà nell’ultimo giro. Il 24enne di Carpi non è riuscito quindi a centrare la medaglia, ma grazie alla sua grande esperienza e ad una bella reazione nel finale, ottiene il pass per le Olimpiadi ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Cerruti/Ferro seste nei preliminari del duo libero in attesa del Canada : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.00: La coppia uzbeka si posiziona in 21esima posizione (77.7000). Mancano 3 coppie al termine di questi preliminari del duo libero. E’ il momento della Serbia 07.54: 31esima posizione per il Cile (74.3333) nella graduatoria complessiva dei preliminari del duo libero. Ora in vasca l’Uzbekistan 07.48: 28esima piazza per il Portogallo con 75.6333 nella graduatoria complessiva dei ...

Mondiali di nuoto 2019 – Dalla finale dei 5 km femminili al Settebello : il programma delle gare di mercoledì 17 luglio : Tanta carne al fuoco nella giornata di mercoledì, si comincia con la finale dei 5 km femminili per concludere con l’ultimo atto dei tuffi Dalla piattaforma di 10 metri Cominciano ad entrare nel vivo i Mondiali di Gwangju, rassegna che continua a regalare spettacolo di giorno in giorno. Il programma di domani si apre con la finale dei 5 km femminili di nuoto di fondo, seguita poi dai preliminari maschili di tuffi dal trampolino di 3 ...

Mondiali di nuoto 2019 – Tuffi : Batki super dalla piattaforma 10 metri - l’azzurra in semifinale con il 6° posto : La tuffatrice italiana si qualifica alla semifinale dei Tuffi dalla piattaforma di 10 metri con il sesto tempo Ottima prestazione per Noemi Batki nella qualificazione alla semifinale dei Tuffi dalla piattaforma di 10 metri, l’azzurra chiude al sesto posto staccando così il pass per il turno successivo. La tuffatrice italiana totalizza il punteggio di 321.10, tenendo dietro di sè avversarie molto forti e preparate. In testa chiude la ...

Mondiali di nuoto 2019 – Niente podio per Paltrinieri e Sanzullo nella 10 km - ma c’è il pass per Tokyo 2020 : oro a Wellbrock : I due azzurri chiudono al sesto e nono posto, ottenendo così la qualificazione alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020 Niente medaglia per Gregorio Paltrinieri e Mario Sanzullo nella 10 km maschile dei Mondiali di nuoto 2019, i due azzurri però si consolano con la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Serviva arrivare nei primi dieci, missione compiuta per i nuotatori italiani, considerando il sesto posto di Greg e il nono di ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Italia sesta con due argenti ed un bronzo : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 16 luglio - Paltrinieri e Sanzullo qualificati a Tokyo 2020! Bene Noemi Batki! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa importante giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). La notte italiana sarà scossa dalla 10 km di Gregorio Paltrinieri che andrà a caccia di una medaglia e del pass olimpico. Greg sarà l’osservato speciale in una gara dove gli avversari non mancheranno di certo. Per il carpigiano riuscire a prevalere non sarà affatto facile ma lui, animato dal solito spirito della ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019. Le possibili rivelazioni dell’Italia : da Benedetta Pilato a Federico Burdisso - ecco i giovani d’assalto : I giovani azzurri vogliono diventare grandi in fretta, a partire da Gwangju, dopo l’edizione ricca di soddisfazioni degli scorsi Europei a Glasgow con tante finali e qualche medaglia a sorpresa. La sorpresa più grande potrebbe arrivare proprio dalla più giovane atleta chiamata da Butini a rappresentare l’Italia nel Nuoto: la neo-campionessa europea juniores Benedetta Pilato. In sei mesi la quattordicenne tarantina è passata da ...