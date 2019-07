Mondiali di nuoto 2019 – Tuffi | splendida Noemi Batki | l’azzurra vola in finale nella

sportfair

(Di martedì 16 luglio 2019) La tuffatrice azzurra stacca il pass per lapiattaforma da 10 metri, chiudendo al quinto posto la seminon si ferma più a Gwangju, la tuffatrice italiana infatti ottiene il pass per lairidata della piattaforma dei 10 metri, chiudendo al quinto posto una semiaffrontata alla perfezione. Un piazzamento da ricordare per l’azzurra, che si qualifica per l’ultimo atto di domani e anche per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.totalizza il punteggio di 238.60, risultando la migliore tra le atlete europee in gara. Meglio di lei le due cinesi Chen e Lu e due canadesi McKay e Benfeito. L’ipotetica medaglia al momento è lontana 28 punti, troppi per poterci sperare. L’azzurra però ha dimostrato come nulla è impossibile, dunque non resta che attendere ladi domani per gustarci un grande spettacolo.L'articolo...

