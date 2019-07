Mondiali di nuoto 2019 – Niente podio per Paltrinieri e Sanzullo nella 10 km | ma c’è il

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Italia sesta con due argenti ed un bronzo : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 16 luglio - Paltrinieri e Sanzullo qualificati a Tokyo 2020! Bene Noemi Batki! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa importante giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). La notte italiana sarà scossa dalla 10 km di Gregorio Paltrinieri che andrà a caccia di una medaglia e del pass olimpico. Greg sarà l’osservato speciale in una gara dove gli avversari non mancheranno di certo. Per il carpigiano riuscire a prevalere non sarà affatto facile ma lui, animato dal solito spirito della ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019. Le possibili rivelazioni dell’Italia : da Benedetta Pilato a Federico Burdisso - ecco i giovani d’assalto : I giovani azzurri vogliono diventare grandi in fretta, a partire da Gwangju, dopo l’edizione ricca di soddisfazioni degli scorsi Europei a Glasgow con tante finali e qualche medaglia a sorpresa. La sorpresa più grande potrebbe arrivare proprio dalla più giovane atleta chiamata da Butini a rappresentare l’Italia nel Nuoto: la neo-campionessa europea juniores Benedetta Pilato. In sei mesi la quattordicenne tarantina è passata da ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019. Niente medaglie nella 10 km ma Paltrinieri e Sanzullo volano a Tokyo 2020 : In fondo era l’obiettivo principale, qualificare due atleti a Tokyo 2020 e averlo centrato al termine di una 10 km durissima basta e avanza a consolare il clan azzurro per aver mancato il podio nella gara più attesa dell’intero Mondiale, la 10 km di fondo. Gregorio Patrinieri chiude sesto e Mario Sanzullo strappa un nono posto fondamentale per la sua carriera che sarà impreziosita dalla partecipazione olimpica; c’era da entrare ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia punta in alto con la squadra ed il duo libero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle gare di domani Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Mondiali di Nuoto sincronizzato a Gwangju. Al Yeomju Gymnasium previsto ancora grande spettacolo, grazie ai preliminari del duo libero e della finale della routine tecnica della prova a squadre. Alle ore 04.00 italiane vedremo all’opera Linda Cerruti e Costanza Ferro, in cerca di ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : gara di testa per Gregorio Paltrinieri nella 10 km : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1,51: Paltrinieri aumenta il ritmo in modo costante e sembra solo Burnell in grado di resistere al ritmo del modenese al momento 1.48: La prima accelerazione di Paltrinieri arriva a metà del lato lungo del terzo giro! L’azzurro prende decisamente la testa della gara e allunga ulteriormente il gruppo alle sue spalle 1.46: Alla fine del lato corto è ancora Burrell a tenere la testa della ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : Gregorio Paltrinieri scopre se stesso nella 10 km. Sanzullo per la top10 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della 10 km di Nuoto di fondo (16 luglio) – La presentazione della 10 km di Nuoto di fondo (16 luglio) – Il medagliere dei Mondiali Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 10 km di Nuoto di fondo maschile dei Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud). Ci si giocano i canonici tre gradini del podio ma anche il pass alle Olimpiadi 2020 a Tokyo: solo i primi 10 ...

Nuoto sincronizzato - Flamini e Minisini d'argento ai Mondiali : Manila Flamini e Giorgio Minisini hanno vinto la medaglia d'argento nel duo misto tecnico ai mondiali di Nuoto sincronizzato di Gwangju.

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : Paltrinieri a caccia di soddisfazioni e di Tokyo 2020. 10 km di alta qualità : 16 luglio ore 01.00 italiane: è questo il giorno e l’orario della tanto attesa 10 km dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Ci si giocano i canonici tre gradini del podio ma anche il pass alle Olimpiadi 2020 a Tokyo: solo i primi 10 potranno fregiarsi dei Cinque Cerchi. Per questo nelle acque libere asiatiche il livello di questa gara sarà molto alto e c’è da aspettarsi schiuma bianca all’arrivo. Non è certo un ...

Mondiali nuoto : sincro - secondo argento : 17.10 Ai Mondiali in Sud Corea, secondo argento per l'Italia del sincronizzato. Le azzurre Callegari, Cerruti, Di Camillo, Galli, Pezone, Sala, Cavanna, Deidda, Ferro e Piccoli ottengono il secondo posto nell'innovativa e inedita highlight routine con il punteggio di 91,7333 chiudendo alle spalle di ucraine (94,500) e per un soffio davanti alla Spagna (91,1333). "Sono troppo felice -commenta la ct Giallombardo-. Le ragazze sono state ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : il Setterosa sfida il Giappone per confermarsi in testa al Gruppo D : L’esordio, dal punto di vista del risultato, è andato al meglio. Per la prestazione c’è ovviamente spazio per migliorare, già a partire dalla prossima partita. Il Setterosa ha iniziato ieri con un successo di misura sull’Australia, la rivale più insidiosa, il cammino nei Mondiali di Pallanuoto femminile in quel di Gwangju (Corea del Sud). Domani torneranno in acqua le azzurre: alla Nambu University Grounds, alle 10.50 (orario ...