scuolainforma

(Di martedì 16 luglio 2019) Glidi tutta Italia attendonoprecise dalsu più fronti. Al termine dell’ultima riunione tenutasi con i sindacati a Viale Trastevere si portava a conoscenza degli interessati cheilfornirà istruzioni precise circa le utilizzazioni provvisorie sulle quali nominare i diplomati magistrali assunti in ruolo con riserva. Analogamente verrà illustrato come operare per reinserire nella seconda fascia delle graduatorie di istituto i depennati soccombenti al Tar. Le nostre anticipazioni In un altro nostro articolo avevamo riferito dell’esito di un incontro tra il dirigente dell’USR Piemonte e il Coordinamento DMA Piemonte. Due le questioni portate sul tavolo di concertazione, di cui la prima riguarda i reinserimenti in II fascia dei diplomati magistrali depennati. La questione è legata a doppio filo con una lacuna ...

scuolainforma : Miur presto impartirà disposizioni a tutti gli uffici scolastici regionali per il reinserimento in seconda fascia - antoniodballaro : “Il prossimo passaggio di quest’accordo riguarda proprio le ricadute concrete del riconoscimento dei titoli accadem… -