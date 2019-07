Milioni di sfollati in India a causa del monsone

A rischio intere generazioni! Save the Children - 27 Milioni di bambini sfollati dalle guerre : Almeno 27 milioni di bambini sfollati dalla guerra: questa la denuncia di Save the Children. "Ogni giorno quasi 45mila persone sono costrette a muoversi per scappare da vite insostenibili fatte di conflitti, povertà, cambiamenti climatici che generano carestie ed emergenze ambientali. La metà è composta da bambini, che spesso partono da soli lasciando la famiglia, la casa e la scuola", dichiara il direttore della Ong.