Milano M2 | al via le impermeabilizzazioni delle gallerie

Linea M1 - metro Atm Milano guasto/ Convogli fermi per 2 ore - disagi per i viaggiatori : Linea M1 metro Atm Milano: guasto stamane fra Palestro e Villa San Giovanni, treni fermi per circa un paio d'oro. Tutti i dettagli

Milano - i nuovi biglietti Atm e le domande frequenti : quello che c’è da sapere per viaggiare con i mezzi pubblici : È nato il nuovo Sistema tariffario integrato «Stibm»: nove anelli intorno dal Duomo, aumento del biglietto standard a 2 euro, ma anche agevolazioni per le fasce deboli

Cervia : l'arrivo del tornado su Milano Marittima [VIDEO] : Mercoledì vi abbiamo a lungo parlato dell'impressionante temporale abbattutosi su Cervia e soprattutto su Milano Marittima. La località romagnola in riva all'Adriatico è stata letteralmente...

Tangenti - prefettura di Milano avvia la procedura per lo scioglimento della giunta comunale di Legnano : Il prefetto di Milano, Renato Saccone, ha avviato la procedura per lo scioglimento del Comune di Legnano. “A seguito dell’ordinanza del Tar Lombardia n. 883/2019 in data 11/07/2019, con la quale è stata accolta la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente e per l’effetto sospesi i provvedimenti di surroga impugnati, il prefetto di Milano, Renato Saccone, tenuto conto che a causa della riduzione per impossibilità di surroga alla ...

Maltempo a Milano Marittima e Cervia : abbattuti 200 pini. FOTO : Maltempo a Milano Marittima e Cervia: abbattuti 200 pini. FOTO Una forte ondata di Maltempo si è abbattuta su alcune regioni d’Italia: Pescara è stata colpita da una violenta grandinata mentre nelle Marche la pioggia e il vento hanno danneggiato diverse coltivazioni. GLI AGGIORNAMENTI LIVE Parole chiave: ...

Cervia - tromba d'aria si abbatte su Milano Marittima : ingenti danni alla pineta : Continua senza sosta la violenta ondata di maltempo che ormai da ieri sta flagellando le regioni del Nord e del Centro Italia. Martedì a farne le spese sono state soprattutto le Marche, dove un impetuoso temporale ha letteralmente distrutto la spiaggia di Numana, provocando anche un morto di infarto ad Osimo. Questa mattina è toccato, invece, all'Emilia Romagna, soprattutto alla provincia di Ravenna. Qui, all'improvviso, dal mare di Milano ...

TROMBA D'ARIA A CERVIA E NELLE MARCHE/ Video - Milano Marittima : abbattuti 200 pini : TROMBA D'ARIA CERVIA e MARCHE, Video: spiagge devastate e scenari apocalittici. Maltempo a Milano Marittima, 200 pini secolari abbattuti in pochi secondi

Tromba d’aria a Milano Marittima e Cervia - decine di alberi caduti : danni e strade chiuse : Una Tromba d'aria su Milano Marittima, in provincia di Ravenna, ha causato danni importanti e disagi alla popolazione. Lo comunica il Comune di Cervia segnalando che per il maltempo diversi sonogli interventi di Vigili del Fuoco, forze dell'ordine e Protezione Civile. decine di alberi si sono abbattuti i strada, su auto e anche edifici costringendo a chiudere diverse arterie stradali.

Inter - la sorella di Nainggolan afferma : 'Ci sono possibilità che vada via da Milano' : Mauro Icardi e Radja Nainggolan. Ormai sono loro i grandi epurati dall'Inter che ha iniziato da poche ore il ritiro precampionato a Lugano agli ordini del nuovo tecnico Antonio Conte. Se a livello mediatico tiene banco soprattutto la vicenda relativa al futuro dell'attaccante argentino, allo stesso tempo non è da sottovalutare quanto potrebbe accadere al centrocampista belga. Salutato come grande colpo nerazzurro appena un anno fa, quando fu ...

Milano - aveva ucciso il socio a coltellate : condannato a 30 anni di carcere con l’abbreviato : Il Tribunale di Milano ha condannato a 30 anni Marco Villa, il 27enne che nel maggio del 2018 uccise a coltellate il suo socio, William Lorini, dopo una serata passata insieme assumendo droghe e bevendo alcol. La sentenza ha quasi raddoppiato la pena di 16 anni richiesta dal pm di Milano Sara Arduini e ha disposto circa 100mila euro di provvisionali ai famigliari della vittima, presenti al processo come parte civile. Le indagini e la confessione ...

SALDI ESTIVI 2019/ Oggi al via anche a Roma e Milano : i timori di Confimprese : SALDI ESTIVI 2019, sconti in tutte le regioni d'Italia: iggi al via anche a Roma e Milano. I timori di Confimprese, prime code nei centri commerciali.

Milano. Messa in sicurezza del palazzo in via Ucelli di Nemi : Lavori per la pulizia e la Messa in sicurezza dell’edificio pubblico di via Ucelli di Nemi in zona Ponte Lambro. Dopo

Gay Pride 2019 : al via la parata di Milano. DIRETTA : Gay Pride 2019: al via la parata di Milano. DIRETTA E' il giorno della manifestazione LGBT+ in tutta Italia. Nel capoluogo meneghino una delle principali parate, tra striscioni arcobaleno e musica. GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE Parole chiave: ...

Rider - al via lo sciopero a Milano : venerdì sera niente consegne di cibo a domicilio : niente cibo a domicilio venerdì sera a Milano. Le biciclette e gli scooter dei Rider restano fermi dalle 17.30 alle 21.30 per lo sciopero indetto da Deliverance Milano che ha invitato altre città italiana a partecipare e ha invitato tutti i fattorini alla manifestazione di protesta in piazza 25 aprile. Le loro richieste sono un salario minimo garantito, l’indennità di cassa per i contanti, una maggiorazione del 30% in caso di maltempo e ...