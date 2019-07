Milano | la storia di Loredana Pizzino | da piccola si ammala di diabete e perde la vista

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) “Avevo 12 anni e mi sonota di”. Comincia così ladi, romana di 51 anni, che ha ottenuto sabato 29 giugno il diploma turistico all’istituto Bertarelli-Ferraris di. Unafatta di una malattia inizialmente non accettata (“non mi volevo curare”) e di “tanti interventi”. E che ha condottore lae ad essere addirittura ricoverata in fin di vita. Poi, la rinascita attraverso un trapianto combinato di rene e pancreas eseguito dal professor Sansalone all’ospedale Niguarda di. Rinascita che ha portato con sé anche il lavoro (come centralinista all’Inail), l’amore (con Gianluigi, docente di fotografia e cinema) e il diploma scolastico. E il futuro? “Ora mi aspetta un anno sabbatico perché dopo il trapianto non posso stancarmi troppo, poi però mi piacerebbe iscrivermi a psicologia o criminologia. Solo per passione ...

