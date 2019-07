Milan | Suso sarà sacrificato | al suo posto potrebbe arrivare Seri

La Roma ora pensa a Suso - trattativa aperta con il Milan (con l'incognita della clausola) : La Roma si scatena dopo gli addii di El Shaarawy (26 anni) e Manolas (28): chiusa la trattativa per Mancini (23), oggi Baldini incontrerà il Tottenham per parlare del difensore centrale Alderweireld (30) valutato 28 milioni. Per gli Spurs sarà l'occasione per chiedere informazioni su Zaniolo (20), l

Nuovi big a Milano : la Roma offre Pastore per Suso - l'Inter sogna Savic : Ore davvero concitate di calciomercato. Secondo le ultimissime indiscrezioni ci sarebbe l'Interessamento della Roma per il giocatore del Milan Suso, sempre più oggetto di mercato. Dall'altra parte del Naviglio invece si penserebbe a come poter migliorare la rosa con acquisti top, e dopo Barella il nuovo rinforzo potrebbe essere Milinkovic Savic, per un centrocampo davvero super. Non solo quindi le ipotesi Dzeko e Lukaku per l'Inter ma anche il ...

Calciomercato Milan - per Suso arrivano tre proposte di scambio dalla Roma : offerto Pastore : Le voci che spingerebbero Suso a Roma continuano ad accumularsi, dato che lo spagnolo potrebbe lasciare i rossoneri quest'estate. Per il Milan, una scelta dovrà essere fatta presto, visto che i giallorossi sono pronti a fare un'offerta. Di fatto, la Roma ha identificato Suso come il sostituto perfetto per El Shaarawy, che è stato venduto all'inizio di questo mese per una cifra di 16 milioni di euro. Pertanto, sono pronti a fare un'offerta per lo ...

Calciomercato Roma - Suso torna di moda : previsti nuovi contatti con il Milan : La Roma torna a mettere nel mirino Suso per l’attacco: lo spagnolo rientra però nel progetto di Giampaolo e non sarà semplice convincere i rossoneri.“powered by Goal”La Roma lavora per rinforzare il proprio attacco e secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’ fra i nomi più caldi torna ad esserci quello di Suso. Lo spagnolo del Milan era stato a lungo inseguito la scorsa estate, ma ora i giallorossi sembrano intenzionati a ...

Milan SU FEKIR/ L'asso del Lione piace ai rossoneri - Suso nella trattativa? : MILAN su Fekier. L'asso del Lione piace ai rossoneri, Suso nella trattativa? Possibile primo colpo di calciomercato per Maldini e Boban

Fekir al Milan e Suso al Lione - lo scambio potrebbe escludere la partenza di Donnarumma : CalcioMercato.com riferisce che il Milan, sotto la guida del nuovo allenatore Marco Giampaolo, sta cercando di aggiungere alcuni uomini al proprio reparto offensivo e l'attaccante del Lione Fekir è nei radar rossoneri. Il venticinquenne era quasi un giocatore del Liverpool la scorsa estate, prima che un affare da 53 milioni di sterline svanisse negli ultimi minuti, con i Reds che si tirarono indietro per paura di un problema al ginocchio. In ...

Milan - Giampaolo e il nuovo attacco : Suso trequartista e tornerebbe Andrè Silva : Il Milan di Giampaolo sta iniziando a nascere con idee ben precise e due scommesse: Suso trequartista classico e il rilancio del portoghese Andrè Silva di rientro dal prestito al Siviglia. L’aspetto tattico della nuova formazione è già stato deciso, il tecnico abruzzese, almeno in partenza, imposterà la squadra con il 4-3-1-2 già utilizzato con ottimi risultati quando il mister sedeva sulla panchina della Sampdoria. La difesa a quattro sarà il ...

Calciomercato Milan : c’è Schick per Giampaolo - Suso e Cutrone gli farebbero spazio : E’ l’attacco uno dei nodi del Calciomercato del Milan. Marco Giampaolo, ufficializzato ieri sera come nuovo allenatore, vorrebbe tornare a lavorare con Patrik Schick mentre sono decisamente in ribasso le quotazioni di permanenza di Cutrone e Suso. L’idea di strappare il talentuoso ceco alla Roma viene riportata questa mattina in prima pagina da La Gazzetta dello Sport. I giallorossi considerano cedibile il giocatore, ma vogliono rientrare del ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Le decisioni del Milan su André Silva e Suso - gli obiettivi del Lecce - l’offerta record della Juventus per Salah : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. ANDRE’ Silva E Suso – La programmazione del Milan entra sempre di più nel vivo. Maldini, Boban e Giampaolo pianificano le strategie di mercato. Deciso il futuro di Suso e André ...

Calciomercato Milan - novità sugli attaccanti : le decisioni su André Silva e Suso [DETTAGLI] : Calciomercato Milan – La programmazione del Milan entra sempre di più nel vivo. Maldini, Boban e Giampaolo pianificano le strategie di mercato. Deciso il futuro di Suso e André Silva. Lo spagnolo sembrava fuori dal progetto rossonero, ma Giampaolo si è imposto e vuole trattenerlo per reinventarlo da trequartista nel suo 4-3-1-2. Di ritorno dal Siviglia, l’attaccante portoghese André Silva cerca rilancio. Anche per lui si ...

Milan : l'Atletico all'assalto di Suso - i rossoneri vogliono Vieira e Pellegrini : Il futuro di Suso è stato oggetto di intense voci di mercato e il calciatore potrebbe presto dichiarare che lascerà il club quest'estate. Secondo un servizio di MilanNews.it, l'Atletico Madrid è arrivato a contattare lo spagnolo. l'Atletico è molto interessato all'ex giocatore del Liverpool. Il club della Liga spagnola ha avuto due incontri con l'agente di Suso, Alessandro Lucci, nei quali i dirigenti madrileni hanno espresso il loro interesse ...

Milan-Frosinone 2-0 - Piatek e Suso - rossoneri in Europa : Donnarumma para un rigore, Piatek e Suso regalano i tre punti al Milan. I rossoneri soffrono ma piegano per 2-0 un orgoglioso Frosinone a San Siro

Milan-Frosinone 2-0 - Piatek e Suso segnano : i rossoneri restano in corsa Champions : Brivido sullo 0-0: Donnarumma para un rigore a Ciano. Poi la deviazione vincente del polacco e la punizione capolavoro dello spagnolo, il sogno europeo continua

Milan-Frosinone 2-0 - le pagelle di CalcioWeb : decisivi Suso e Donnarumma