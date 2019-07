Milan | Calhanoglu possibile contropartita per Upamecano | Demiral nuovo nome per la difesa

Blastingnews

(Di martedì 16 luglio 2019) Ilè alla ricerca di un difensore centrale per rinforzare il reparto difensivo (orfano di ben tre giocatori dopo le partenze di Christian Zapata, Ignazio Abate e Simic) per la prossima stagione di Serie A e Dayotdel Lipsia è uno dei nomi della lista dei desideri di Paolo Maldini e Zvonimir Boban. La richiesta del club tedesco è di circa 30-35 milioni di euro, ma i rossoneri avrebbero un piano per arrivare alla stella francese. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Lipsia avrebbe presentato un'offerta per Hakan, un giocatore al quale i tedeschi erano già interessati lo scorso gennaio.ha giocato 36 volte in Serie A la scorsa stagione, segnando tre gol e mettendo a segno sei assist, ma ci sono dubbi su dove possa essere inserito al meglio nel 4-3-1-2 delallenatore Marco Giampaolo. I rossoneri stanno prendendo in considerazione l'ipotesi di ...

ManuBaio : #Milan #Calhanoglu possibile contropartita per #Upamecano con il #Lipsia @DieRotenBullen @SkySport @acmilan - herbertharriola : RT @themilanclub: Secondo @ManuBaio il #Lipsia ha fatto un'offerta per Hakan #Calhanoglu. Il #Milan, dopo aver incontrato nei giorni scorsi… - StadioSport : Calciomercato Milan, che idea: possibile scambio Calhanoglu-Upamecano con il Lipsia - -