Microsoft Foto si aggiorna | miglioramenti per l’editor video

(Di martedì 16 luglio 2019) Durante la giornata di ieri, l’appdi Windows 10 si èta pubblicamente implementando diversiper l’editore altre novità. Novità in questa versioneeditor: Ora è possibile aggiungere una “Scheda titolo”, con colore di sfondo e font del titolo modificabili. Nella Storyboard (in basso) sono stati aggiunti due pulsanti per ruotare o eliminare l’immagine selezionata. Altre novità: Nel menu contestuale che compare cliccando con il tasto destro del mouse su unaè stata aggiunta una voce per modificare la data.per gli effetti del Fluent Design System. Fix di bug egenerali. Download La nuova versione diè numerata 2019.19051.16210.0 ed è disponibile al download presso ilStore. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei ...

