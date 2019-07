Meteo | da domani torna il sole e il caldo africano

Allerta Meteo : depressione atlantica verso il sud - domani rischio nubifragi e grandinate : Una massa d'aria molto fresca giunta dal nord Atlantico ha approfittato dell'assenza dell'anticiclone africano per introdursi con gran facilità nel Mediterraneo, dove ha apportato un sensibile...

Meteo Protezione Civile domani : maltempo anche intenso al Sud : Nella giornata di domani il maltempo si sposterà al Centro-Sud. Piogge e temporali di forte intensità colpiranno in particolare le zone ioniche. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Allerta Meteo Puglia : domani criticità arancione per temporali e rischio idrogeologico : Il centro funzionale decentrato della Protezione civile della Puglia ha emanato un avviso di Allerta gialla per rischio idrogeologico e per temporali su tutto il territorio regionale valido dalle 14 di oggi fino alle successive 10 ore, mentre dalla mezzanotte di domani e per le successive 20 ore ha innalzato il livello di criticità emanando un’Allerta arancione. Tale Allerta riguarda, in particolare, le zone centro-meridionali della ...

Allerta Meteo gialla per domani 15 luglio in Sicilia : da Messina a Ragusa : Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani, 15 luglio, una Allerta meteo gialla per l’area orientale dell’isola.

Meteo Protezione Civile domani : nuova perturbazione in arrivo al Nord Italia : Nella giornata di domani il tempo tornerà ad essere ampiamente stabile sull'Italia centro-meridionale, mentre un nuovo peggioramento si avrà sulle regioni settentrionali, dove arriveranno piogge di...

Allerta Meteo Abruzzo : maltempo nel weekend - criticità “arancione” fino a domani : Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Abruzzo ha reso noto che fino alle 24 di domenica, 14 Luglio, l’Allerta Meteo arancione interesserà i Bacini Tordino-Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro e Bacino Basso del Sangro per il possibile verificarsi di fenomeni temporaleschi. Sulle restanti zone della Regione, Bacini dell’Aterno e Marsica, prevista Allerta gialla per rischio idrogeologico per ...

Previsioni Meteo Torino : domani bel tempo e +31°C - soleggiato in tutto il Piemonte : A Torino domani, sabato 13 luglio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +31°C, la minima di +19°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta Meteo presente. Piemonte: l’alta pressione è defilata ad ...

Allerta Meteo della Protezione Civile per domani : nuovo forte maltempo al centro-sud : Nella giornata di domani un nuovo peggioramento atmosferico interesserà la penisola, con coinvolgimento più marcato del centro-sud e delle regioni adriatiche. La Protezione Civile ha emesso...

Meteo Protezione Civile domani : aumenta l'instabilita' sull'Italia : Nella giornata di domani avremo un nuovo aumento dell'instabilità, con lo sviluppo di rovesci e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane, che interesseranno principalmente i settori alpini e le...

Allerta Meteo - domani scuole - asili e parchi pubblici chiusi a Livorno : domani a Livorno chiuse scuole e parchi pubblici. Lo ha deciso il sindaco Luca Salvetti con ordinanza per la giornata di domani vista l’Allerta arancione per pioggia emessa dalla Regione dalle 24 di oggi. La chiusura riguarda tutte le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, “in riferimento alle attivita’ didattiche e non che si stiano svolgendo in questo periodo“, dice l’ordinanza, chiusi, quindi, tutti ...

Meteo : domani pesante maltempo - perturbazione attraversera' quasi tutta Italia : Le condizioni del tempo sul Mediterraneo stanno rapidamente mutando grazie ad un sensibile stravolgimento del quadro barico in tutta Europa, il quale sarà determinante nei prossimi giorni nel tenere...

Maltempo Napoli - domani chiusi i parchi cittadini per allerta Meteo : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali con conseguente criticità per rischio idrogeologico localizzato di tipo Giallo valido dalle 10 alle 18 di domani mercoledì 10 luglio anche sulla zona di Napoli. I parchi pubblici cittadini resteranno quindi chiusi nella giornata di domani vista la previsione di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità e si ...

Meteo Protezione Civile domani : maltempo da nord a sud e brusco calo termico : Nella giornata di domani una perturbazione accompagnata da aria decisamente più fresca attraverserà l'Italia apportando un peggioramento anche al centro-sud. Previsti piogge e temporali anche di...

Allerta Meteo Campania : domani temporali e rischio idrogeologico : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo per temporali con conseguente criticità per rischio idrogeologico localizzato di tipo Giallo valevole dalle 10 alle 18 di domani sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 4 (Alta Irpinia e Sannio). Le elaborazioni effettuate dal Centro Funzionale ...