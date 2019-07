Mercato Olimpia Milano – C’è l’accordo con Riccardo Moraschini | biennale con opzione per

Mercato Basket Serie A – La Virtus ufficializza Teodosic - per l’Olimpia invece c’è Aaron White : Il club di Bologna ha ufficializzato l’arrivo di Teodosic, mentre i lombardi hanno comunicato l’ingaggio dell’ala nata in Ohio Il Mercato in Serie A di Basket si accende, con due colpi firmati dalla Virtus Bologna e dall’Olimpia Milano. Le V nere infatti ufficializzano l’arrivo di Milos Teodosic, forte giocatore serbo che torna in Europa dopo l’esperienza ai Clippers. Un pezzo da 90 per la formazione di ...

Basket - nuovo colpo di Mercato per Milano : Aaron White sigla un biennale con l’Olimpia - arriva la nuova ala : nuovo colpo di mercato per l’Olimpia Milano che continua la propria campagna acquisti, la squadra meneghina vuole rafforzarsi per essere competitiva in Eurolega e riconquistare lo scudetto. Aaron White, ala statunitense in uscita dallo Zalgiris Kaunas, ha siglato un biennale con i biancorossi che colmano così il vuoto lasciato da Mindaugas Kuzminskas. Si tratta di un giocatore molto atletico, con delle ottime doti difensive e che punta ...

Mercato Olimpia Milano – Arriva Sergio Rodriguez : colpaccio in uscita dal CSKA Mosca : L’Olimpia Milano pronta a mettere le mani su Sergio Rodriguez: la squadra meneghina si assicurerà un profilo di grande esperienza e qualità Il primo grande colpo di Mercato dell’Olimpia Milano è in dirittura d’arrivo. In uscita dal CSKA Mosca, Sergio Rodriguez si sarebbe convinto a firmare con la squadra meneghina guidata dal neo allenatore Ettore Messina. ‘El Chacho’ occuperà lo spot di playmaker, aumentando il tasso tecnico della ...

PRESENTAZIONE ETTORE MESSINA OLIMPIA MILANO/ 'Mercato? Non ci saranno rivoluzioni' : PRESENTAZIONE ETTORE MESSINA OLIMPIA MILANO: le prime parole del nuovo allenatore, che si è presentato ai giornalisti in conferenza stampa.