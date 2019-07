Melissa Benoist sul set di Supergirl 5 con un nuovo costume e la sua prima regia

optimaitalia

(Di martedì 16 luglio 2019) Diete addio alla nostra eroina in gonnella perché dal primo episodio di5 sembra proprio cheindosserà un altroe non sarà più quello in stile cheerleader a cui siamo abituati. Tutto sta per cambiare per l'Arrowverse e non solo per l'addio di Stephen Amell ai panni di Oliver e la fine di Arrow, ma perché nuove linee temporali e un importante crossover segneranno la storia delle serie tv sorelle, e allora come affrontare al meglio tutto questo se non con untuttosulla falsariga dei suoi colleghi maschi?A rivelare ilè stata proprio la stessache ha detto addio alla sua gonnellina per dare il benvenuto ai pantaloni confermando che questa era un'idea che bolliva in pentola ormai da un po' e ad EW ha confermato:"Abbiamo parlato di pantaloni dallastagione. Secondo me è il modo giusto per dimostrare ...

GloriaMariaGo18 : RT @melissabeupdate: Se dio a conocer una foto de Melissa Benoist junto a un fan en #TwitchPrime (Via IG Jayneil Espiritu) - Il_Nerdastro : Melissa Benoist dimostra chi è che porta i pantaloni in questa Serie TV! Foto Dietro le Quinte della Stagione 5 di… - SerieTvserie : “Supergirl 5”: Melissa Benoist farà il suo debutto alla regia -