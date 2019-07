Martedi 16 Luglio sui canali Sky Cinema HD

Guida Tv Martedì 16 luglio - The Resident su Rai 1 - Chicago Fire su Italia 1 e Cobra 11 su Rai 2 : Programmi Tv di Martedì 16 luglio – Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 21:25 The Resident 1×10-11-12 1a Tv Free (leggi qui le anticipazioni)Rai 2 ore 21:20 Squadra Speciale Cobra 11 1a Tv (qui le anticipazioni)Rai 3 ore 21:15 Un tirchio quasi perfettoCanale 5 ore 21:30 Rosy Abate 1×04 (replica)Rete 4 ore 21:30 Quelli della LunaItalia 1 ore 21:20 Chicago Fire 6×04-05-06 1a Tv Free (qui le anticipazioni)La7 ore 20:35 In ...

Chicago Fire 6 - gli episodi in onda martedì 16 luglio su Italia 1 : Chicago Fire 6, anticipazioni episodi 4, 5 e 6 in onda martedì 16 luglio su Italia 1.Con la One Chicago (Italia 1 ha definito così la settimana dedicata alle serie di Dick Wolf) ormai nel vivo, è tempo per il secondo appuntamento con Chicago Fire su Italia 1. L’appuntamento è per, martedì 16 luglio su Italia 1 alle 21:20, con tre nuovi episodi della sesta stagione inedita in chiaro.Questi episodi infatti, sono stati già trasmessi stata trasmessa ...

Squadra Speciale Cobra 11 - gli episodi in onda martedì 16 luglio su Rai 2 : Squadra Speciale Cobra 11, anticipazioni degli episodi 13 e 14 in onda martedì 16 luglio su Rai 2.Squadra Speciale Cobra 11 è tornata in onda su Rai 2 la scorsa settimana e stasera prosegue con due nuovi episodi della ventiduesima stagione (numerazione italiana). L’appuntamento è quindi per stasera, martedì 16 luglio alle 21:20 su Rai 2, con il tredicesimo e il quattordicesimo episodio. Ecco le trame degli episodi in onda stasera:episodio ...

The Resident - gli episodi in onda martedì 16 luglio su Rai 1 : The Resident, anticipazioni episodi 10, 11 e 12 in onda martedì 10 luglio su Rai 1.Il finale della prima stagione di The Resident si avvicina, stasera su Rai 1 torna la prima stagione di The Resident con tre nuovi episodi, in attesa del finale in onda settimana prossima che ne prevede solo due. L’appuntamento quindi, è per stasera, martedì 16 luglio su Rai 1.La prima stagione di The Resident è composta da 14 episodi e andrà in onda fino a ...

Programmi TV di stasera - martedì 16 luglio 2019. Su Rai3 il film «Un tirchio quasi perfetto» : Dany Boon in Un tirchio quasi perfetto Rai1, ore 21.25: The Resident - 1^Tv Free 1×10 – Fantasmi: Arriva in ospedale per un ricovero la dottoressa Giacobbi, una nota neurochirurga molto apprezzata da Conrad. La donna è affetta da una forma di depressione psicotica che la porta ad avere frequenti visioni. Il dottor Bell, intanto, coalizzandosi con la dottoressa Hunter, è deciso a far licenziare Claire, assumendo il suo posto nella ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 16 luglio 2019 : anticipazioni puntata 5297 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 16 luglio 2019: Marina (Nina Soldano) tenta di creare un legame con Lucio-Arturo (Massimiliano Iacolucci), ma un’inaspettata novità potrebbe gettarla nella disperazione… Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) è infastidito dalla latitanza del fratello Diego (Francesco Vitiello)… Beatrice (Marina Crialesi) prende una decisione importante… I problemi per Filippo ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di martedì 16 luglio 2019 : anticipazioni puntata 1997 de Il SEGRETO di martedì 16 luglio 2019: Elsa si prende ancora cura di Alvaro e vorrebbe chiedere aiuto, ma lui le dice di farlo. Quando il medico sembra essersi ripreso, Elsa gli chiede la verità avendo ben compreso che è stato aggredito da qualcuno… La bevanda dei Mirañar ha grande successo ma non piace ai membri della famiglia stessa… Tutti sono in ansia per il matrimonio di Saul e Julieta. Carmelo, ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di martedì 16 luglio. Tutti gli italiani in gara : Domani, martedì 16 luglio, continueremo a godere dello spettacolo dei Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato a Gwangju (Corea del Sud). Al Yeomju Gymnasium godremo di un grande spettacolo, grazie ai preliminari del duo libero e della finale della routine tecnica della prova a squadre. Alle ore 04.00 italiane vedremo all’opera Linda Cerruti e Costanza Ferro, in cerca di soddisfazione, mentre l’Italia cercherà un piazzamento nella top-5 ...

Tuffi - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di martedì 16 luglio. Tutti gli italiani in gara : Quinta giornata dei Mondiali di Tuffi a Gwangju. L’Italia è ancora alla ricerca della prima medaglia, ma difficilmente domani riuscirà a salire sul podio. L’obiettivo principale è quello di Noemi Batki di centrare la finale della piattaforma femminile e quindi la qualificazione olimpica. Grande curiosità per la giovanissima coppia Riccardo Giovannini e Chiara Pellacani nel Team Event. IL programma DELLA PRIMA GIORNATA ...

BITTER SWEET - anticipazioni puntata di martedì 16 luglio 2019 : anticipazioni ventisettesima puntata di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda martedì 16 luglio 2019 alle 14,45 su Canale 5: Nazli non sa se accettare o rifiutare il lavoro di Deniz, ma decide egualmente di lasciare il lavoro a casa di Ferit! Asuman e Demet discutono al lavoro e si minacciano a vicenda… Hakan arriva ad una riunione alla quale non era stato invitato, al fine di far arrabbiare Ferit… Deniz, Nazli e ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : palinsesto - orari e tv di martedì 16 luglio. Il programma di tutte le partite : Seconda giornata per quanto riguarda la fase a gironi dei Mondiali di Pallanuoto femminile in quel di Gwangju (Corea del Sud): dopo l’esordio di domenica torna in acqua anche il Setterosa che se la vedrà con il Giappone in una sfida sulla carta davvero semplice e senza intoppi. Andiamo a scoprire il programma e gli orari di tutte le partite nella giornata di domani, con il relativo palinsesto TV. Mondiali Pallanuoto femminile 2019 Seconda ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di martedì 16 luglio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 16 luglio 2019: Brooke insiste con Katie, che ammette di avere pensieri contrastanti: non vuole rovinare il rapporto di Will con Bill, ma le promesse dell’editore si sono sempre rivelate vuote e lei intende ottenere l’autorità che le permetterà di proteggere il figlio nel caso si rendesse necessario. Brooke vuole che le aiuti a riparare il rapporto tra Bill e Will e la mette in guardia sulla ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di martedì 16 luglio. Tutti gli italiani in gara : Al termine della giornata di pausa è tempo di ritornare in acqua per il Nuoto di fondo di questi Mondiali delle discipline acquatiche 2019 in corso a Gwangju in Corea del Sud, con il programma che vede l’attesissima 10km maschile che scatterà all’1 italiana di questa notte e dove il nostro Gregorio Paltrinieri si giocherà la qualificazione a Tokyo 2020. La tensione è tanta, il nuotatore emiliano vuole cullare il sogno di poter ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Italia-Giappone (martedì 16 luglio). Programma - orari e tv : Seconda giornata di gare per i Mondiali di Pallanuoto femminile, che domani a Gwangju, in Corea del Sud vedranno altre otto gare: il Setterosa è inserito nel Girone D e dopo la soffertissima vittoria all’esordio contro l’Australia, affronterà il Giappone, sconfitto ieri dalla Cina. Le azzurre scenderanno in acqua conoscendo già il risultato della partita tra Australia e Cina. Tre gare al giorno saranno trasmesse in tv in chiaro su ...