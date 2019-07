Marevivo | ringrazio il Papa per aver eliminato la plastica dal Vaticano

romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2019) Roma – Ile’ il primo Stato al mondo che si avvia verso un percorso plastic free, eliminando lamonouso. Gia’ nella sua enciclica “Laudato Si'”Francesco aveva manifestato il suo profondo interesse per i temi ambientali e aveva invitato l’uomo a trasformarsi da predatore a custode del Creato e in tal senso questa decisione non fa altro che rappresentare concretamente il suo impegno.aveva suggerito aFrancesco di eliminare lausa e getta gia’ lo scorso febbraio durante l’udienza ine in quell’occasione aveva fatto benedire la propria borraccia in alluminio riutilizzabile. La presidente Rosalba Giugni durante l’ultima puntata della trasmissione “A sua immagine” dedicata alla Giornata del mare, aveva rinnovato l’appello aFrancesco. “Ringraziamo ...