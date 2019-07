Manovra | Di Maio | ‘per me anche domani ma Lega trovi coperture flat tax’

Manovra - Salvini convoca i sindacati. L’iniziativa del ministro irrita Conte e Di Maio : Tensione di nuovo ai massimi, all'interno del governo, dopo il vertice sulla Manovra che si e' tenuto al Viminale tra il ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, e le parti sociali. Un vertice annunciato da tempo, che gia' nelle scorse settimane aveva generato piu' di un 'mal di pancia' da parte di M5s e perplessita' da Palazzo Chigi, a cui si e' aggiunto un ulteriore elemento di attrito tra Lega e M5s nel momento in ...

Manovra : Provenzano - ‘Di Maio attacca sindacati - zitto con Salvini…’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “E’ un meraviglioso mondo alla rovescia. Dopo l’inusuale incontro tra il ministro dell’Interno e le parti sociali, Di Maio che fa? Chiede conto della presenza inopportuna di Siri? Protesta perché l’incontro ‘politico’ della Lega si è tenuto presso una sede ‘istituzionale’, con un’impropria commistione di ruoli? Difende il governo dagli ...

Manovra : Furfaro - ‘Di Maio zerbino Salvini - fine pietosa per M5S’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Se è un incontro di partito, lo fai nella sede del partito, non al Viminale. Basta prese in giro. Salvini sta facendo ciò che vuole, con Siri bellamente accanto. E con Conte e Di Maio zerbini del potente di turno pur di non perdere la poltrona. fine pietosa del movimento”. Lo scrive Marco Furfaro della direzione Pd su twitter. L'articolo Manovra: Furfaro, ‘Di Maio zerbino Salvini, fine ...

Manovra : Sensi - ‘Di Maio minaccia sindacati per presenza Siri? ho capito bene?’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Non ho capito bene, ma la morale tratta da Di Maio della presenza di Siri al Viminale è quella di minacciare i sindacati?”. Lo scrive su twitter Filippo Sensi del Pd. L'articolo Manovra: Sensi, ‘Di Maio minaccia sindacati per presenza Siri? ho capito bene?’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Manovra : Bellanova - ‘Di Maio contro sindacati per Siri? M5S zerbini’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Siri siede al tavolo convocato da Salvini con le organizzazioni sindacali e Di Maio al posto di chiedere come mai un senatore indagato per corruzione si trova lì, se la prende con i sindacati. Tutto pur di non disturbare la Lega. E si arrabbiano anche se li chiamano zerbini”. Lo scrive Teresa Bellanova su twitter. L'articolo Manovra: Bellanova, ‘Di Maio contro sindacati per Siri? M5S ...

Manovra : Orlando - ‘Di Maio attacca sindacati per presenza Siri? non fa una piega…’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Dunque, Di Maio attacca i sindacati perché hanno accettato l’invito, con Siri annesso, di quello che con i suoi voti è diventato ministro dell’interno. Non fa una piega”. Lo scrive su twitter il vicesegretario Pd, Andrea Orlando. L'articolo Manovra: Orlando, ‘Di Maio attacca sindacati per presenza Siri? non fa una piega…’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Manovra : Di Maio - ‘sindacati trattano con Siri? ci regoliamo di conseguenza’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Per quanto riguarda la partecipazione dei sindacati al tavolo con Siri affar loro. Se vogliono trattare con un indagato per corruzione messo fuori dal governo, invece che con il governo stesso, lo prendiamo come un dato. E ci comportiamo di conseguenza”. Lo scrive Luigi Di Maio su Fb. “Ora ho capito perché alcuni sindacati attaccano la nostra proposta sul salario minimo (per tutti ...

I sindacati delusi dall'incontro con Di Maio su Alitalia. Conte apre a un percorso condiviso sulla Manovra : Per ora solo parole. Non è poco di questi tempi, ma ancora non abbastanza. Il confronto tra sindacati e governo in un torrido pomeriggio di inizio luglio, dedicato prima al futuro di Alitalia e poi, più in generale, ai temi del lavoro e della prossima manovra, non ha eccitato gli animi. Se, però, sul dossier della ex compagnia di bandiera il vicepremier, Luigi Di Maio, ha lasciato quasi infastiditi i tre leader sindacali ...

Manovra : Di Maio - 'sindacati e lavoratori sono di tutti - chiunque li può incontrare' : Taranto, 24 giu. (Adnkronos) - "I sindacati e i lavoratori sono di tutti, ognuno li può incontrare". Cosi' il vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, rispondendo alla domanda di una giornalista che gli ha chiesto se non si sentiva esautorato dall'iniziativa del

Di Maio : basta giocare a nascondino sulla Manovra - spiegare a italiani flat tax : Roma – “Il tema non e’ se anticipare o meno” la manovra “ma cosa ci mettiamo dentro”, dice Luigi Di Maio arrivando a Taranto. E aggiunge: “Ho sentito il viceministro Garavaglia dire che non rivela le coperture della flat tax se no Di Maio gliele ruba. Ecco, non e’ il caso di giocare a nascondino con 15 miliardi di euro con cui fare la flat tax anche perche’ non lo devono dire a di Maio ma a ...

Luigi Di Maio sfida l’Ue : “Pronto a fare Manovra in deficit per creare nuovi posti di lavoro” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, lancia una sfida alla Lega ma soprattutto all'Unione europea, dicendosi pronto a fare una legge di Bilancio anche in deficit, nel caso in cui possa creare "centinaia di migliaia di posti di lavoro". Di Maio, inoltre, chiede al Carroccio di "non giocare a nascondino" con le risorse necessarie per fare la flat tax.Continua a leggere

Manovra - Di Maio alla Lega : “Non si deve giocare a nascondino con i 15 miliardi per la flat tax” : “Garavaglia dice che non svela le coperture della flat tax altrimenti lo copio? Non si deve giocare a nascondino con 15 miliardi per fare la flat tax, devono dirlo agli italiani. Io spero che siano 15 miliardi freschi, di risorse senza che si tolga nulla agli italiani. La Manovra io sono pronto a farla in deficit se si creano posti di lavoro”. Così il vice-premier, Luigi Di Maio, incontrando la stampa a margine del tavolo ...

