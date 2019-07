Maltempo Calabria | evacuate famiglie a Crotone

meteoweb.eu

In considerazione dell'ondata di maltempo e dell'allerta meteo "arancione" diramata ieri dalla Protezione civile regionale per la fascia ionica delle province di Cosenza, Crotone e Catanzaro, in via precauzionale alcune famiglie sono state evacuate: il provvedimento riguarda alcuni nuclei familiari che vivono in località Margherita, vicino ad un canale. Il Comune ha invitato la popolazione alla massima prudenza e collaborazione.

