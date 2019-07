Mai successo a Temptation! Jessica lascia Andrea, poi chiama il tentatore e finisce così (Di martedì 16 luglio 2019) È giunto il momento della resa dei conti, per alcuni dei protagonisti di questa edizione di Temptation Island. La quarta puntata dello show, ha visto ben due falò di confronto anticipato. Una delle storia che più ha fatto discutere è stata quella tra Andrea e Jessica, i due fidanzati di Pordenone. I due ragazzi, infatti, hanno destato scalpore sin dal primo momento poiché sono reduci da un matrimonio annullato. Dopo aver preparato tutto, lei ha deciso di fare un inaspettato passo indietro non essendo più convinta dei sentimenti nutriti per il suo fidanzato.



In seguito a tale decisione, i due hanno deciso di prendere parte al reality show per vedere se c’è ancora qualcosa da salvare nella loro relazione. “Partecipo a Temptation Island perché dopo aver disdetto il matrimonio mi son sorte delle domande, principalmente se sono ancora innamorata di Andrea, se la mia vita con lui mi rende felice.” Aveva raccontato la ragazza prima di arrivare nell’isola.



Durante il falò, Jessica ha sfogato tutto il suo dolore per non essere mai stata compresa dal suo fidanzato, rivelando di aver trovato conforto tra le braccia di Alessandro. I due non sono riusciti a trovare un punto di contatto, e alla fine hanno deciso di uscire separati, di comune accordo. «Siamo venuti qui perchè avevi dei dubbi – inizia Andrea – ma quello che ho visto è schifo! Ti sei mai chiesta come stavo io? Io a differenza tua ho fatto un percorso che mi ha fatto capire che sono una bellissima persona. Tu hai sempre detto di me solo cose negative. Da te non me lo sarei mai aspettato. Hai detto che rinunciare al matrimonio è stata la cosa più bella della tua vita, ma ti rendi conto di quello che eri per me?».



«Io ti dico al di fuori di qui, quando io stavo male tu pensavi a me? No, mai. Passavo giornate a piangere – dice tra le lacrime Jessica – e tu nemmeno te ne accorgevi, adesso è facile arrivare qui. Io so quello che ho fatto e non mi pento di nulla, tu non hai mai apprezzato niente di me. La tua vita è continuata lineare per te, tu stavi bene, per te era indifferente come stavo io. Io ho ritrovato qui la felicità, ti preoccupi di quello che pensano gli altri e non di come sto io. Io sono stanca». Dopo il colloquio con Andrea, la sua ex fidanzata ha incontrato il single Alessandro e lui le ha chiesto di lasciare il villaggio in sua compagnia, con grande gioia da parte di Jessica.