Made in Italy | un viaggio lungo 5 600 km porta l’oro di Vicenza in Usa e Cina

Novavision Group cresce con l’innovazione Made in Italy e guarda all’Asia : Esporta in Cina, Medio Oriente, Europa e Sud America con una quota dell’80% sui ricavi: Novavision Group, azienda nata nel 1986 a Misinto nel distretto produttivo brianzolo, ha iniziato...

Alimentare - Coldiretti : volano le esportazioni - traino per il Made in Italy : “volano le esportazioni dell’Alimentare nazionale che fanno registrare il record storico con un balzo del 9,4% che, per dimensione del settore, traina l’intero Made in Italy“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati sul commercio estero dell’Istat a maggio rispetto allo scorso anno. “Si tratta in realtà – sottolinea la Coldiretti – del consolidamento del successo dell’Alimentare nazionale nel mondo ...

Primo contatto Coldiretti-Lega Pro : contadini in campo per portare il Made in Italy : I contadini italiani scendono in campo per portare il Made in Italy sulle tavole di tifosi e giocatori con i prodotti del territorio a chilometri zero. Martedì 16 luglio 2019 alle 10.30 a Firenze in via Jacopo da Diacceto 19 verrà siglato il Primo patto per la valorizzazione del vero cibo italiano negli stadi fra Coldiretti e la Lega Pro con iniziative sulla promozione dell’agroalimentare italiano fra i supporter e i calciatori e di ...

Zucchero : stranieri 4 pacchi su 5 - SOS Made in Italy : “Oltre 4 pacchi di Zucchero su 5 arrivano dall’estero mentre la produzione Made in Italy rischia di essere azzerata dalla concorrenza sottocosto dei Paesi del Mercosur che nell’ambito dell’accordo di libero scambio con l’Unione Europea hanno ottenuto maggiori concessioni con il dazio zero sul contingente di 180mila tonnellate“: è l’allarme lanciato dalla Coldiretti in riferimento all’incontro del Consiglio Agricoltura della Ue che si ...

Sono Made in Italy le maglie della nazionale del Madagascar (ai quarti di Coppa d’Africa) : Ai quarti di finale di Coppa d’Africa è finito il Madagascar. Domenica ha pareggiato contro la Repubblica Democratica del Congo e poi vinto ai rigori. E, nell’isola, è esplosa una vera e propria calciomania, scrive Repubblica. Finora il calcio malgascio aveva avuto solo un altro momento di celebrità. Una partita finita nella storia, nel 2002, tra AS Adema e SO de Emyrne: 149 a 0. I 149 gol furono tutte autoreti per protesta contro ...

Vino - Coldiretti : “Le nuove sanzioni contro la Georgia spingono il Made in Italy” : “Il Vino italiano potrebbe avvantaggiarsi dalla proposta di bando alle importazioni in Russia delle bottiglie provenienti dalla Georgia e per limitare le rimesse dei lavoratori Georgiani“: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’approvazione da parte della Duma, il ramo basso del Parlamento russo, di una dichiarazione per chiedere al governo di imporre nuove sanzioni contro la Georgia con il congelamento delle importazioni ...

RETROSCENA/ Così la "piccola troika" Made in Italy ha ottenuto la tregua con l'Ue : Sono stati Mattarella, Conte e Tria ad aver evitato la procedura d'infrazione, offrendo al paese una tregua che, se ben sfruttata, potrebbe essere fruttuosa

Caldo - l’Ulivo “migra” sulle Alpi eil Vino ha 1°C in più : libri di scuola e proverbi da cambiare - Made in Italy a rischio : Per effetto dei cambiamenti climatici la coltivazione dell’Ulivo in Italia è arrivata a ridosso delle Alpi, nella Pianura Padana si coltiva oggi circa la metà della produzione nazionale di pomodoro destinato a conserve e di grano duro per la pasta, colture tipicamente mediterranee, mentre i vigneti sono arrivati addirittura sulle vette. E’ quanto emerge dal primo studio Coldiretti-Ixe’ su “I tropicali italiani e gli effetti dei cambiamenti ...

Made in Italy : dopo la Dieta Mediterranea e la Pizza - anche il Prosecco candidato a Patrimonio dell’Umanità : Con l’atteso pronunciamento dell’Unesco sul Prosecco Patrimonio dell’Umanità, il Made in Italy a tavola si conferma una realtà da primato in Europa e nel mondo dopo i successi già ottenuti con la Dieta Mediterranea, l’arte della Pizza e la vite di Pantelleria. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla candidatura del sito veneto “Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” per l’iscrizione nella Lista dei ...

Caldo : con i cambiamenti climatici arriva la frutta tropicale 100% Made in Italy : Con il Caldo arriva il primo Expo dei frutti tropicali 100% italiani, con le novità più impensabili e curiose che si è iniziato a coltivare sul territorio nazionale, domani domenica 7 luglio dalle ore 9,00 al Villaggio della Coldiretti contadino della Coldiretti a Milano al Castello Sforzesco, da Piazza del Cannone a Piazza Castello dove saranno presenti insieme al presidente della Coldiretti Ettore Prandini: Mariastella Gelmini, presidente dei ...

Il mondo del blister è Made in Italy : come sta cambiando il settore : Italia protagonista delle trasformazioni a livello mondiale grazie anche ad un tessuto imprenditoriale all’avanguardia. Milioni di consumatori in tutto il

Le “Bandiere del gusto” Made in Italy a tavola - dalle Pappacelle al Marcetto : Salgono al numero record di 5155 nel 2019 le “Bandiere del gusto” Made in Italy a tavola con la Campania che si piazza in testa alla classifica delle regioni con più specialità tipiche, ben 531, davanti a Toscana (461) e Lazio (428). E’ quanto emerge dal nuovo censimento 2019 delle specialità che sono ottenute secondo regole tradizionali protratte nel tempo per almeno 25 anni, presentato dalla Coldiretti all’apertura del Villaggio contadino ...

La Perla in crisi - il marchio di lingerie Made in Italy annuncia 126 esuberi. Landini : “È grave” : "Un altro marchio di prestigio del made in Italy che rischia di vedere la sua linea produttiva e ideativa totalmente realizzata all'estero" denuncia Landini della Cgil. Lo storico gruppo del made in Italy infatti era stato venduto l'anno scorso alla società anglo-olandese Tennor che ora ha annunciato un pesante programma di rilancio industriale fatto di oltre un centinaio di esuberi.Continua a leggere