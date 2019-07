M5S | Di Maio | ‘vincolo dei due mandati resta’

M5S - Di Maio : “Alle regionali non più come unica lista ma con movimenti e comitati”. Rimane la regola dei due mandati : “Le nuove regole del M5s che stiamo discutendo in queste ore consentiranno” al Movimento “di poter partecipare alle regionali non più come unica lista contro delle ammucchiate di liste. Noi vogliamo mettere insieme i movimenti, i comitati, i gruppi civici con cui abbiamo lavorato in questi anni sui territori”. Così Luigi Di Maio a margine dell’inaugurazione del nuovo Hub di Poste Italiane a Bologna riferendosi ai prossimi ...

Giorgia Meloni attacca Luigi Di Maio : "Altroché onestà - Marcello De Vito non è ancora stato espulso dal M5S" : "Nonostante gli annunci di Luigi Di Maio, apprendiamo dalla stampa che Marcello De Vito, arrestato quattro mesi fa per corruzione, non sarebbe ancora stato espulso dal Movimento 5 Stelle". Giorgia Meloni, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, smaschera il vicepremier grillino e il Movimento

Luigi Di Maio "pazzo come tutti i grillini" : Lega - paura per il piano kamikaze del capo politico M5S : Nella Lega c'è molta rabbia contro il premier Giuseppe Conte e contro Luigi Di Maio. Il primo, si mormora tra i fedelissimi di Matteo Salvini, "poteva tranquillamente stare zitto, visto che non era nell'occhio del ciclone", il secondo "è pazzo come tutti i grillini. Nel giustizialismo e nella caccia

Manovra : Furfaro - ‘Di Maio zerbino Salvini - fine pietosa per M5S’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Se è un incontro di partito, lo fai nella sede del partito, non al Viminale. Basta prese in giro. Salvini sta facendo ciò che vuole, con Siri bellamente accanto. E con Conte e Di Maio zerbini del potente di turno pur di non perdere la poltrona. fine pietosa del movimento”. Lo scrive Marco Furfaro della direzione Pd su twitter. L'articolo Manovra: Furfaro, ‘Di Maio zerbino Salvini, fine ...

Manovra : Bellanova - ‘Di Maio contro sindacati per Siri? M5S zerbini’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Siri siede al tavolo convocato da Salvini con le organizzazioni sindacali e Di Maio al posto di chiedere come mai un senatore indagato per corruzione si trova lì, se la prende con i sindacati. Tutto pur di non disturbare la Lega. E si arrabbiano anche se li chiamano zerbini”. Lo scrive Teresa Bellanova su twitter. L'articolo Manovra: Bellanova, ‘Di Maio contro sindacati per Siri? M5S ...

Matteo Salvini "sotto botta" - Luigi Di Maio lancia il siluro M5S : "Perché la Lega non farà cadere il governo" : Il caso Savoini-Russia porta a Matteo Salvini non solo una vagonata di paginate (scomode) di giornali, ma pure le pugnalate di Luigi Di Maio. "Troppe bugie, troppe giravolte: questa storia mi ricorda quella di Arata. Anche in quel caso Salvini diceva di non conoscerlo, poi uscì che aveva collaborato

Chiara Appendino blindata da Di Maio - lei non cede : idea dimissioni. Ostaggio del M5S - devastante frase rubata : "La donna più coraggiosa che conosco". Luigi Di Maio blinda a parole Chiara Appendino, la sindaca di Torino che ha congelato la sua idea di dimissioni dopo il disastro grillino sul Salone dell'Auto. Anche a causa delle improvvide diChiarazioni contro gli organizzatori rilasciate dal vicesindaco Guid

M5S - dopo Roma si apre caso Torino. Di Maio blinda anche Appendino : dopo il caso Roma, che decise con Raggi sindaca di rinunciare alla candidatura della Capitale per le Olimpiadi estive e che oggi si trova ad affrontare il caos rifiuti, i riflettori si accendono, per M5s, di nuovo su Torino. Il capoluogo piemontese che ha deciso di non correre per i Giochi invernali del 2026, resta orfano anche del salone dell'Auto, la manifestazione contrastata da alcuni consiglieri comunali dei 5 Stelle, nonostante l'assist ...

TORINO PERDE SALONE AUTO - APPENDINO SI DIMETTE?/ Crisi M5S - Di Maio : 'Sto con lei' : Il SALONE dell'AUTO lascia TORINO per trasferirsi a Milano: il sindaco APPENDINO pensa alle dimissioni. Di Maio dalla sua parte.

M5S - Fattori : “Caso Lega-Russia? In altri tempi avremmo messo sottosopra il Parlamento”. E critica Di Maio : “Fondi russi a Lega? Non si possono derubricare queste cose solo perché si è al governo insieme. In altri tempi avremmo messo sottosopra il Parlamento per una cosa simile“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dalla senatrice M5s Elena Fattori, che aggiunge: “Su questa vicenda bisogna indagare, è inutile richiamare vicende precedenti come i soldi russi ...

L'aut aut di Salvini a M5S : "O tutti gli emendamenti o non si va avanti". Di Maio : "No a pretesti per far cadere il governo" : “O ci sono questi emendamenti o non si va avanti”. Lo ha detto il vice premier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, parlando degli emendamenti per le forze dell’ordine al decreto Sicurezza bis, dichiarati inammissibili alla Camera.“Lo stop a questi emendamenti non è un dispetto a Salvini, ma una cosa stupida perchè sono emendamenti per i poliziotti e i vigili del fuoco, per i loro buoni ...

Luigi Di Maio - badilata a Salvini : "I rubli? M5S rigido come con Siri e Rixi. E sui 49 milioni della Lega..." : "Noi ci aspettiamo massima trasparenza, non siamo mai finiti in storie del genere, perché abbiamo reso sempre tutto tracciabile e aperto". Lo sottolinea il vice premier e ministro Luigi Di Maio in un passaggio del forum pubblicato oggi dal Fatto quotidiano che da grande risalto alla vicenda dei rapp

Luigi Di Maio ridisegna il M5S. Direttorio? No - "i facilitatori". La nuova farsa grillina : Arrivano i "facilitatori" del M5s. È il nocciolo della "rivoluzione organizzativa" annunciata da Luigi Di Maio, via Facebook. "La nostra grande sfida - spiega il leader grillino - è stata quella di rendere più efficace l'azione del Movimento. Sempre e solo con l'obiettivo di servire i cittadini e r

Di Maio dice che al M5S servono i “facilitatori” : Una nuova figura che sarà introdotta con la riforma della struttura del partito, presentata in questi giorni