Luna nera | le prime immagini della serie sulla stregoneria

Le prime immagini da Luna nera di Netflix anticipano un fantasy oscuro e femminista : La prima stagione della serie Luna Nera di Netflix, prodotta da Fandango, comincia a rivelarsi al pubblico attraverso le prime immagini ufficiali appena divulgate dalla produzione. La prima incursione tutta italiana di Netflix nel genere fantasy è un adattamento del libro Le Città Perdute della trilogia di Tiziana Triana, in uscita a novembre con Sonzogno. Anche co-sceneggiatrice della serie, la Triana ha scritto le sei puntate della serie ...

Luna nera - concluse le riprese della serie italiana le prime immagini : Le prime immagini di Luna Nera: la serie sulla caccia alle streghe in Italia realizzata da Netflix (terza serie originale realizzata nel nostro Paese dal colosso dello streaming dopo Baby che ha terminato le riprese della seconda stagione e Suburra per cui è stata confermato l’obiettivo di girare una terza annata) ha completato le riprese a Cinecittà. Lo show sarà disponibile sulla piattaforma di intrattenimento ad inizio 2020. Luna Nera, ...

Luna nera - la nuova serie tv italiana di Netflix arriva nel 2020 (Foto) : Luna Nera, la nuova serie originale Netflix italia che racconta la caccia alle streghe arriverà nel 2020. Le prime immagini.Dal 2020 la caccia alle streghe avrà anche una versione italiana. Stiamo parlando di Luna Nera, la terza produzione originale italiana di Netflix che debutterà sul servizio streaming da inizio 2020.La serie, di cui sono appena terminate le riprese, è tratta dal romanzo “Le città Perdute. Luna Nera” di Tiziana ...

Luna nera - fine riprese serie italiana Netflix : anticipazioni - trama - cast : Sono appena terminate a Cinecittà le riprese di Luna Nera, la terza serie originale italiana di Netflix, che sarà disponibile da inizio 2020 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. La fiction Fandango racconta di Ade, una levatrice di 16 anni che, nell'Italia del XVII secolo, in seguito alla morte di un neonato, viene accusata di stregoneria. Trovato rifugio in una misteriosa comunità di donne al limitare del bosco, la ragazza è ...

Arriva «Luna nera» - la fiction femminista che celebra la magia - : Paolo Scotti Ultimo ciak per la serie tv Netflix girata dalla Comencini: "È un fantasy contadino" da Roma Il cupo stanzone fumoso, ingombro di libroni impolverati, ti riporta al Seicento più buio e insondato. Cioè alla storia. Ma l'attigua e segreta Camera delle Meraviglie, coi rossi coralli giganti e le fluttuanti meduse, t'immerge in un'onirica dimensione marina. Ovvero nella fantasia. Ecco come l'intrigante set di Luna Nera la ...

