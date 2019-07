L’Ue di Von der Leyen | salario minimo europeo ed emissioni zero nel 2050

L’Ue boccia l’Italia : procedura più vicina. Per evitarla servono subito dieci miliardi : Venti giorni di tempo per trattare con Bruxelles. Un buco da colmare che al momento è quantificato in 10 miliardi di euro, da trovare subito. Più altri 20-30 miliardi da mettere in conto nella manovra d’autunno. La fiducia degli altri governi europei tutta da conquistare. l’Italia ha davanti a sé un giugno di fuoco che metterà a dura prova la tenut...