L’orso M49 in fuga è ancora vivo! Ripreso da una foto trappola nei boschi della Marzola

(Di martedì 16 luglio 2019) Alle 9:29 di questa mattina, martedì 16 luglio, unaha immortalato l'orso M49, indalle prime ore di lunedì, quando è riuscito a scappare dal recinto del Casteller (Trento) scavalcando un muro elettrificato. La conferma arriva dalla documentazionegrafica che ritrae il plantigrado nei. Nella zona è presente il personale forestale, che è stato attivato immediatamente dopo ladelper assicurare monitoraggio, presidio territoriale e informazione.sarebbe dunque rimasto vicino a Trento e non sarebbe arrivato, come si temeva, in altre regioni. L'orso M49, un esemplare di 3 anni e mezzo di età e 140 chili di peso, rischia l'abbattimento. Nei suoi confronti c'è l'ordinanza del governatore trentino Mauriziotti di sparare a vista nel caso dovesse avvicinarsi alle abitazioni.