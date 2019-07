Lo sport italiano sorride | 60 mln in più per le federazioni

MotoGp - Pecco Bagnaia salta le FP2 del Gp del Sachsenring : l’italiano trasportato in ospedale : Il pilota della Pramac è stato trasportato in ospedale dopo la caduta di questa mattina, avvenuta in curva 8 durante le FP1 del Gp del Sachsenring Pecco Bagnaia non scenderà in pista questo pomeriggio per la seconda sessione di prove libere del Gp del Sachsenring, il pilota della Pramac infatti è stato trasportato presso l’ospedale di Chemnitz per via della caduta che lo ha visto protagonista nelle FP1. Alessandro La Rocca ...

Olimpiadi Invernali 2026 – Milan e Inter in coro : “giornata storica! Milano-Cortina specchio dei valori dello sport italiano” : Tramite i propri siti ufficiali, Milan e Inter hanno celebrato l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano-Cortina: una giornata storica per lo sport italiano Le Olimpiadi Invernali ritornano in Italia! Con grande gioia, nel pomeriggio di oggi, Milano-Cortina ha ricevuto l’onore di ospitare la kermesse olimpica del 2026, battendo la concorrenza di Stoccolma-Are. Fra i tanti messaggi di gioia trasmessi fra social e ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Milano. Ecco le liste d’ingresso della prima tappa. Nuova formula - tutto su Rai sport Web : È subito grande successo di partecipazione per la prima tappa del Campionato Italiano di Beach volley che andrà in scena da venerdì a domenica nello splendido scenario del Castello Sforzesco di Milano, primo appuntamento della Milano CRAI volley Week che proseguirà nel week end successivo con la quarta tappa della Nations League maschile. Oltre 350 iscritti, numero da record, per il primo appuntamento del circuito tricolore, un aumento del 66% ...

Boxe - Roberto Cammarelle nella Walk of Fame dello sport italiano! Per sempre sulla camminata del Foro Italico : Prestigioso riconoscimento per Roberto Cammarelle, il Campione Olimpico di Pechino 2008 e due volte Campione del Mondo di Boxe (2007-2009) è stato inserito nella Walf of Fame dello sport Italiano. Il 39enne supermassimo lombardo, che nel proprio palmares vanta anche l’argento olimpico a Londra 2012 (il verdetto della finale con Anthony Joshua lasciò diverse perplessità) e il bronzo ad Atene 2004, ha lasciato l’attività ...

Uccidono lo sport italiano. Follia nel decreto crescita : pioggia di tasse - zero futuro : È uno dei club col fatturato più alto al mondo, ha una capacità di spesa quasi illimitata e dal punto di vista dell' autorevolezza non ha rivali. Ma se un club come il Real Madrid è potuto diventare "galattico" nella seconda metà degli anni 2000, molto del merito risiede anche in una legge particola

Paolillo al Corsport : «Il calcio italiano va verso una lenta morte per asfissia» : Il calcio italiano? «Una lenta morte per asfissia» queste le parole di Ernesto Paolillo, tra i fondatori del Flair Play finanziario insieme a Platinì, che commenta sul Corriere dello Sport il momento che sta vivendo il calcio. Non solo per l’Italia, ma per tutte le competizioni nazionali l’avvento della Superlega significherà un aumento di divario tra i club ricchi e quelli meno ricchi. Le soluzioni non ci sono ancora secondo ...

A|X Armani Exchange diventerà sponsor del team esport italiano Mkers nella stagione competitiva 2019/2020 : Sarà A|X Armani Exchange a vestire nella stagione competitiva 2019/2020 il team italiano di eSport Mkers, organizzazione italiana recentemente premiata tra le migliori startup innovative del nostro Paese. A|X Armani Exchange è il primo brand di moda a entrare nel settore e-sport, rafforzando così il suo posizionamento streetwear e attento alle nuove forme di comunicazione. Il team Mkers sarà ambasciatore globale della linea A|X Armani Exchange, ...

L’italiano è goloso - fuma e non fa sport… ma ha lunga vita… : Ci preoccupiamo per l’avanzare inesorabile dell’inquinamento, del cibo spazzatura e delle nostra cattive abitudini e stili di vita. Ma nonostante tutto continuiamo così: mangiamo male, fumiamo e addio all’attività fisica perchè è sempre meglio un aperitivo con gli amici o starsene buttati sul divano a mangiare cibo spazzature che però ci rende tanto felici (sensi di colpa finali a parte). Il pensiero potrebbe essere ...