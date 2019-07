LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | Batki quinta ed è in finale dai 10m! L’azzurra

oasport

(Di martedì 16 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE’ tutto per questa, appuntamento alle 13.45 con il Team Event 10.05: Le qualificate per ladella piattaforma femminile sono : Chen, Lu, McKai, Benfeito,, Wu, Toulson, Schnell, Pang, Arai, van Duijn e Magana 10.03: Si chiude questa semicon Lu Wi che con il doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo ottiene 86.40. 370.85 per lei ed è secondo posto. Dunque Noemiconclude inposizione ed è ine strappa la qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Bravissima l’italiana 10.02: Triplo e mezzo ritornato ragguppato per la canadee Benfeito che ottiene 57.60 ed è terza con 340.60, immediatamente davanti aquarta 10.02: L’australiana Wu con l’ultimo tuffo totalizza 322.50 ed è indietro alla nostrache rimane terza in quest’ultima ...

