LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | Batki quinta ed è in finale dai 10m! L’azzurra

(Di martedì 16 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.40: Sarà unapiuttosto lunga: 16 coppie al via. Italia, Australia, Svezia, Brasile, Cuba, Cina, Russia, Colombia, Usa, Gbr, Venezuela, Germania, Thailandia, Ucraina, Messico, Malesia 13.35: Una formula che fa discutere ma che ancora una volta assegnerà una medaglia iridata: due atleti per nazionale,dal trampolino 3 metri e piattaforma, sei, tre per ogni atleta e somma dei punteggi per assegnare il titolo 13.32: Tra meno di un quarto d’ora inizia l’ultimadi giornata a Gwangju. Si tratta del Team Event die c’è anche l’Italia con una coppia giovanissima: Chiara Pellacani e Ricczardo Giovannini: 30 anni in due. Il futuro deiazzurri passa soprattutto attraverso loro E’ tutto per questa, appuntamento alle 13.45 con il Team Event 10.05: Le qualificate per ...

