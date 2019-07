LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | Batki quinta ed è in finale dai 10m! L’azzurra a

oasport

(Di martedì 16 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.17: Male la Thailandia che commette errori grossolani e con 238.70 è ultima 15.15: La Germania con l’obbligatorio (sbagliato) perde terreno ed è settima con 324.90 15.13: Il Venezuela resta alle spalle degli italiani con 295 punti 15.11: La Gran Bretagna chiude con un punteggio di 327.90 e si inserisce al quinto posto 15.09: Il punteggiodegli Usa è di 357.60, che significa terzo posto provvisorio 15.06: Non chiude benissimo la Colombia che totalizza comunque 325.40, quarta e davanti all’Italia 15.04: La Russia è da medaglia! Arrivano 390.05 punti, addirittura in scia alla Cina. Dovrebbe essere loro la corsa per l’argento 15.01: Qualche imprecisione dei cinesi che sono comunque nettamente in testa con 416.65, prosegue l’en plein di ori cinesi 14.59: Errori grossolani per Garcia Navarro. Cuba chiude ...

zazoomnews : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: 16 luglio Paltrinieri Sanzullo e Batki a Tokyo 2020! Vince il Setterosa! Itali… - zazoomnews : LIVE Tuffi Mondiali 2019 in DIRETTA: Batki quinta ed è in finale dai 10m! L’azzurra qualificata per Tokyo 2020. Lin… - franbellino : LIVE Tuffi, Mondiali 2019 in DIRETTA: Batki quinta ed è in finale dai 10m! L’azzurra qualificata per Tokyo 2020. Te… -