LIVE Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 in DIRETTA | Cerruti Ferro seste nei preliminari

(Di martedì 16 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.00: La coppia uzbeka si posiziona in 21esima posizione (77.7000). Mancano 3 coppie al termine di questidel duo libero. E’ il momento della Serbia 07.54: 31esima posizione per il Cile (74.3333) nella graduatoria complessiva deidel duo libero. Ora in vasca l’Uzbekistan 07.48: 28esima piazza per il Portogallo con 75.6333 nella graduatoria complessiva deidel duo libero. Ora in vasca il Cile 07.43: Olanda al 12° posto con il punteggio di 84.4000. Ora sarà la volta del Portogallo, mancano 6 coppie al termine di questi infinitidel duo libero 07.38: Messico che va posizionarsi in decima posizione (parziale) nella graduatoria di questidel duo libero: 85.8667 per Diosdado/Jimenez Garcia. In vasca l’Olanda 07.31: 74.1667 per la coppia bulgara che va a ...

