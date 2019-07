LIVE Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 in DIRETTA | Cerruti Ferro seste nei preliminari

oasport

(Di martedì 16 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.15: Appuntamento alle ore 12.00 italiane per la finale del team tecnico dove l’Italia punta alla top-5. Un saluto dalla redazione di OA Sport 08.13: 63.3333 per Macao che conclude al 45° posto questidel duo libero. Dunque le squadre qualificate per la finale del duo libero saranno: Russia, Cina, Ucraina, Giappone, Spagna, Italia, Canada, Grecia, Austria, Francia, Messico e Stati Uniti 08.07: Il Canada termina la propria prova alle spalle delle azzurre, con il punteggio di 89.6000. Pertanto le azzurre termineranno questiin sesta posizione visto che ora in vasca c’è Macao (ultima compagine) e non dovrebbe rappresentare un problema 08.03: 75.9000 per la coppia della Serbia (29° posto) e niente finale per loro nel duo libero. Penultima coppia a scendere in vasca è quella canadese 08.00: La coppia ...

