LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | 16 luglio | Paltrinieri e Sanzullo qualificati a

(Di martedì 16 luglio 2019) Buongiorno e bentrovati alladi questa importante giornata deidia Gwangju (Corea del Sud). La notte italiana sarà scossa dalla 10 km di Gregorioche andrà a caccia di una medaglia e del pass olimpico. Greg sarà l’osservato speciale in una gara dove gli avversari non mancheranno di certo. Per il carpigiano riuscire a prevalere non sarà affatto facile ma lui, animato dal solito spirito della competizione, getterà il cuore oltre l’ostacolo per farsi largo e porre un primo mattoncino importante in vista dei Giochi dell’anno venturo. Una programmazione che vedrà protagonisti i tuffi, con gli azzurri che vorranno ben figurare, al pari delsincronizzato, dove ieri sono arrivate due splendide medaglie d’argento, a sbloccare la situazione del medagliere italiano. Ci sarà anche il Setterosa che giocherà contro il ...

