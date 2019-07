“Li sentite i gemiti?” Taylor Mega | la notte con Erica Piamonte | il video è da infarto

caffeinamagazine

(Di martedì 16 luglio 2019) Belle da morire, dalle apertissime ambizioni sessuali e più vicine che mai. parliamo di, entrambe reduci dall’esperienza del Grande Fratello 16 condotto da Barbara D’Urso. Le due ex gieffine si trovano ora in vacanza insieme a Capri e dai rispettivi profili social, le due amiche continuano a postare aggiornamenti sui loro giorni di relax insieme. Ma la loro è solo amicizia o qualcosa di più? Entrambe hanno infatti apertamente dichiarato di aver avuto esperienze con altre donne. Prima di entrare nella casa di Cinecittà, laaveva fatto coming out, ammettendo di provare attrazione anche per il genere femminile oltre che per quello maschile. Ma non è la sola: anche, pochi giorni fa, si era lasciata andare a una confessione del genere sui social. L’ex fiamma di Flavio Briatore aveva infatti raccontato di aver avuto esperienze omosessuali, ...

stylesbeat : Se vi sentite sfigati, pensate che io ieri ho erroneamente cancellato il ritiro del corriere delle spedizioni per i… - andrei_kononov : RT @DiegoFusaro: Guardateli bene in faccia. Non li sentite mai denunciare L'IMPERIALISMO europeo in Africa, causa dell'immigrazione. Non li… - Domenic70913295 : RT @DiegoFusaro: Guardateli bene in faccia. Non li sentite mai denunciare L'IMPERIALISMO europeo in Africa, causa dell'immigrazione. Non li… -