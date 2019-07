Lega | Garavaglia | “Fondi russi? Oltre la fantascienza | il nulla Governo? Difficile che

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) “Inchiesta su fondiper la? Sembra un film di spionaggio. Alla fine la sostanza qual è? Zero. E’ tutto abbastanza imbarazzante, laddove poi c’è ilsotto. Quindi, va presa per quella che è: una bolla estiva. Fa caldo. Ci sono un provincialismo tutto italiano e un certo masochismo che monta all’inverosimile la cosa. Ma al netto del solito atteggiamento masochistico, non c’è proprio niente”. E’ il commento espresso ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) dal viceministro leghista dell’Economia, Massimo, sulla vicenda dei fondialla. Fondialla, Salvini: “Non sono coinvolto, io mi occupo di vita reale”. Di Maio: “Non svii attenzione, vada in Aula” E aggiunge: “Zingaretti dice che non ...

