Le Soir | Il Napoli offre 16 milioni per Onyekuru dell’Everton

(Di martedì 16 luglio 2019) Secondo quanto scrive il quotidiano belga Le, ilstarebbe seguendo l’attaccante nigeriano Henryche la scorsa stagione è stato prestato dall’Everton al Galatasaray. Il giocatore sarebbe in procinto di lasciare l’Everton, in virtù di un’offerta di 16da parte del. Il trasferimento, secondo quanto scrive il quotidiano, sarebbe sulla buona strada., 22 anni, si aggiungerebbe alla lista della spesa delper rinforzare il reparto offensivo. Con il club turco, nella passata stagione, ha segnato 16 gol in 44 partite. Il trasferimento del giocatore, scrive Le, gioverebbe anche alle casse dell’Eupen, piccola società belga in cui il calciatore è cresciuto. L'articolo Le: Il16perdell’Everton ilsta.

