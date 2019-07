Le notizie del giorno ore 23 | 30

agi

(Di martedì 16 luglio 2019) URSULA VON DER LEYEN LA SPUNTA PER UN SOFFIO: M5S LA VOTA, LA LEGA DICE NO E ATTACCA L'ALLEATO La candidata tedesca passa con appena 9 voti di margine, decisivo il sostegno dei pentastellati: "Ha sposato il salario minimo grazie a noi". I leghisti dopo un'iniziale apertura si schierano contro: con una schiava di Merkel e Macron si parte male. Poi l'affondo contro i pentastellati: gravissimo l'asse con Renzi. La candidata tedesca alla presidenza della Commissione aveva rifiutato i voti dei sovranisti: sono nemica di chi vuole dividere l'Europa. Conte: discorso apprezzabile. Il Pd la sostiene, no di FdI. PRESSING M5S SU SALVINI "VENGA IN AULA SUI FONDI RUSSI", I PM DI MILANO "NESSUN BISOGNO DI SENTIRLO" Il leader leghista: "Vado in Parlamento ogni settimana e rispondo a quello che mi chiedono". Il Pd insiste per un'informativa e Fico scrive al governo. Zingaretti: non gli daremo ...

SerieA : Il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti del tabellone della #CoppaItalia 2019/2020 avrà luogo il 22 luglio 201… - Agenzia_Ansa : L'orso #M49 catturato e rinchiuso in un recinto riesca a scappare. #Fugatti, governatore del Trentino: 'Se si avvi… - Agenzia_Ansa : Fischi a #Macron dai #giletgialli alla parata del #14luglio. Il presidente riceve 11 leader Ue per la difesa europ… -