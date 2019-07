L' avventura narrativa Where the Water Tastes Like Wine si aggiorna con nuove storie

Lost Words : Beyond the Page : l'affascinante avventura narrativa in 2D si mostra in un video gameplay : Tra i vari giochi presentati all'E3 2019, c'è stato spazio anche per degli interessantissimi indie e, tra questi, figura sicuramente Lost Words: Beyond the Page, di Sketchbook Games, Fourth State e Modus Games.Il gioco viene descritto sulla pagina Steam come un'avventura narrativa in 2D in cui i giocatori spostano le parole per risolvere i puzzle proposti. Il gioco presenta una storia scritta da Rhianna Pratchett e lega la narrazione al gameplay ...