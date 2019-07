Lavoro | 2 milioni di contratti per diplomati e laureati I più introvabili? Gli

Riscaldamento globale : 80 milioni di posti di Lavoro in meno : Il crescere delle temperature mondiali porterà a serie conseguenze anche da un punto di vista economico. Il Riscaldamento globale si tradurrà infatti in uno stress termico che provocherà una perdita di 2.400 miliardi di dollari e di 80 milioni di posti di lavoro entro il 2030. A sostenerlo è il rapporto Lavorare su un Pianeta più caldo dell’Organizzazione del lavoro , organismo delle Nazioni Unite. Secondo il documento, l’impatto ...

20 milioni di posti di Lavoro in meno nel mondo entro il 2030 per colpa dei robot? : entro il 2030, 20 milioni di posti di lavoro in tutto il mondo potrebbero essere rimpiazzati dai robot. È questo l’esito di uno studio condotto da Oxford Economics sul ruolo sempre più importante che avranno i robot nell’industria. Gli analisti reputano che per ogni robot introdotto nella linea di produzione andranno persi 1,6 posti di lavoro e i più colpiti saranno i lavoratori a basso reddito. In questa categoria si stima che le ...