L' audio inedito di Borsellino | “La sera | senza scorta | libero di essere ammazzato”

Borsellino : l'audio inedito - 'Scorta solo di mattina - così muoio di pomeriggio' : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) - "Di pomeriggio c'è una sola macchina per quattro magistrati e sistematicamente vado il pomeriggio in ufficio con la mia macchina, ed esco alle 21 o alle 22". così il giudice Paolo Borsellino davanti alla Commissione antimafia l'anno prima di essere ucciso. A un deputat

Borsellino : L'audio inedito - 'il computer è arrivato ma non funziona' : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) - "Il computer è finalmente arrivato, purtroppo non sarà operativo se non fra qualche tempo. E' stato messo in un camerino e stiamo aspettando". Così, nell'audizione inedita davanti alla Commissione antimafia, il giudice Paolo Borslelino. "E' un computer della Honeywell

Borsellino : l'audio inedito - 'ogni pomeriggio costretto ad andare al lavoro con la mia auto' : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) - "Dobbiamo avere garantita la presenza degli autisti giudiziari per tutto l'arco della giornata. Di pomeriggio c'è una sola macchina per quattro magistrati e sistematicamente vado con la mia macchina personale ed esco alle 21 o alle 22 per tornare a casa". E' la denunci

Borsellino : L’audio inedito - ‘il computer è arrivato ma non funziona’ : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – “Il computer è finalmente arrivato, purtroppo non sarà operativo se non fra qualche tempo. E’ stato messo in un camerino e stiamo aspettando”. Così, nell’audizione inedita davanti alla Commissione antimafia, il giudice Paolo Borslelino. “E’ un computer della Honeywell – dice – ed è diventato indispensabile perché la mole dei dati contenuti anche in un solo ...

Borsellino : l’audio inedito - ‘ogni pomeriggio costretto ad andare al lavoro con la mia auto’ : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – “Dobbiamo avere garantita la presenza degli autisti giudiziari per tutto l’arco della giornata. Di pomeriggio c’è una sola macchina per quattro magistrati e sistematicamente vado con la mia macchina personale ed esco alle 21 o alle 22 per tornare a casa”. E’ la denuncia del giudice Paolo Borsellino, nell’audizione davanti alla Commissione antimafia desecretata oggi. ...

"L'auto blindata solo di mattina - così sono libero di essere ucciso di sera" : l'audio inedito di Paolo Borsellino : La carenza di strumenti indispensabili per gestire il maxi processo, il sovraccarico di lavoro. E la scorta limitata a una sola parte della giornata. sono gli elementi più importanti dello sfogo inedito di Paolo Borsellino, raccolto in audio pubblicato per la prima volta. La registrazione è datata 8 maggio 1984 ed emerge dagli archivi della Commissione parlamentare antimafia. Le audizioni riguardanti il magistrato ucciso dalla ...