Land Rover consegna 30 Discovery alla Polizia di Stato GALLERY

Trenta nuove Land Rover per la Polizia di Stato : Trenta nuove Land Rover Discovery fiammanti per la Polizia di Stato. La casa automobilistica le ha consegnate a Roma al capo della Polizia

Jaguar Land Rover - rinnova la fabbrica di Castle Bromwich per l’elettrificazione : Nuovi piani di produzione per una gamma inedita di modelli dei marchi Jaguar e Land Rover. Si punta all'elettrificazione e la produzione avverrà nell'impianto di Castle Bromwich (Regno Unito)...

Daniele Maver - I miei 12 anni alla guida di Jaguar Land Rover Italia : Nessuno quanto lui è sul ponte di comando di una stessa azienda automobilistica da tanto tempo in Italia, e il suo essere un appassionato surfista gli ha permesso di restare sulla cresta dellonda pur vedendo il panorama cambiare con una velocità sconosciuta a chi laveva preceduto. Daniele Maver si è insediato come presidente e amministratore delegato di Jaguar Land Rover il primo aprile del 2007 e si quindi goduto lanno delle vendite record ...

Jaguar Land Rover riduce lo stress : una nuova tecnologia che si adatta all’umore di chi guida : Jaguar Land Rover sta sperimentando una nuova applicazione dell’Intelligenza Artificiale, in grado di cogliere i cambiamenti di umore del guidatore. Le regolazioni della cabina potranno variare reagendo alle espressioni facciali del conducente, per ridurne lo stress Jaguar Land Rover sta sperimentando un’applicazione dell’Intelligenza Artificiale che è in grado di interpretare lo stato d’animo del guidatore – ...

Land Rover - Ultimi collaudi per la nuova Defender : Stando a questultime foto scattate al Nürburgring, ci sono ancora dei dettagli da limare. Ma alla presentazione della nuova Land Rover Defender manca poco (sarà al Salone di Francoforte 2019) e mentre le pellicole camouflage cadono come foglie dalla carrozzeria, da Gaydon filtrano nuove indiscrezioni che tratteggiano in modo nitido la prossima serie delliconica fuoristrada britannica, uscita di produzione nel 2016 dopo 68 anni di carriera.Dalla ...

Jaguar Land Rover : accelerato il processo di elettrificazione - nel Regno Unito la costruzione di una nuova gamma : Jaguar Land Rover accelera il processo di elettrificazione delle proprie vetture: una nuova gamma di modelli sarà costruita nel Regno Unito Jaguar Land Rover ha presentato i piani di produzione di una nuova gamma di veicoli elettrici, che saranno costruiti nel suo impianto di Castle Bromwich, nel Regno Unito. L’annuncio rappresenta un altro significativo step dell’impegno dell’azienda nel voler offrire ai propri clienti versioni ...

Jaguar e Land Rover al Goodwood Festival of Speed con un prototipo della Defender e la nuova gamma di modelli [GALLERY] : Jaguar e Land Rover si preparano ad entusiasmare gli spettatori del Goodwood Festival of Speed con un prototipo della Defender e la nuova gamma di modelli Jaguar e Land Rover faranno debuttare una serie di eccitanti modelli all’edizione 2019 del Goodwood Festival of Speed, manifestazione che comprende tutto quanto è automobilismo. Proseguendo nel più massacrante programma di test mai affrontato da un esemplare Land Rover di ...

Nuova Land Rover Defender - tre versioni fino a 8 posti. Debutta a settembre : La Nuova Land Rover Defender è pronta a rivoluzionare lo storico modello lanciato la prima volta nel 1948 e commercializzato in oltre due milioni di esemplari. L'elenco di novità...

Land Rover - Defender pivot per tutta la gamma : Defender. Basta la parola. Un nome assoluto, a difesa di se stesso, di un modo diverso di concepire lautomobile, dei settantanni che lhanno trasformato in unicona. Il Land Rover Defender torna dopo lo stop del 2016. Uguale e diverso, a difesa della sua eredità, delle prerogative future e della forza di un gruppo che, nellanno fiscale chiuso a marzo, ha perso un po di terreno (-5,8% le vendite globali a 578.900 unità). Colpa del mercato cinese ...

Land Rover Defender - l’icona rinasce a Francoforte. In tre varianti – foto : Ci sono auto che, semplicemente, incarnano il dna di un marchio. Quelle che offrono parti di sè a tutto il resto di una gamma, di anno in anno. Una di queste è il Land Rover Defender, che dopo quasi settant’anni (67, per la precisione) di onorata carriera e oltre due milioni di pezzi venduti nel 2016 venne mandato in pensione. Temporanea, a quanto pare. Già, perché la nuova generazione (che sarà fabbricata nel nuovo impianto di Nitra, in ...

BMW e Jaguar Land Rover insieme per l'auto elettrica : Nel mondo degli affari non c'è posto per i sentimenti e l'industria dell'auto non fa eccezione. BMW e Jaguar Land Rover hanno annunciato un matrimonio di interesse focalizzato sulla mobilità elettrica e il fatto i brand britannici fossero stati di proprietà tedesca dal 1994 al 2000 è solo un ricordo sbiadito e lontano. Evidentemente, le ruggini del passato - se mai ce ne siano state - sono state messe da parte in nome del profitto. La ...

Bmw e Jaguar Land Rover uniscono le forze per l’auto elettrica del futuro : Mentre tutti i cronisti dell’industria automobilistica sono con gli occhi puntati su Parigi per seguire gli sviluppi del tiremmolla Renault-FCA, BMW e il gruppo Jaguar Land Rover (JLR) hanno annunciato una collaborazione per lo sviluppo di tecnologie relative alle mobilità elettrica: insieme coopereranno sulla quinta generazione della piattaforma a emissioni zero “eDrive” (completa di trasmissione ed elettronica di potenza), ideata dall’azienda ...