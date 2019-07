L’amministrazione Trump limiterà moltissimo la possibilità dei migranti di chiedere asilo

La Libra “preoccupa seriamente” L’amministrazione Trump ma Facebook la difende : Libra "preoccupa seriamente" l'amministrazione Trump, che intravede nella valuta digitale di Facebook gli stessi rischi del Bitcoin, ovvero che possa essere usata per scopi illeciti. Alla vigilia delle audizioni del social network in Congresso, il segretario Steven Mnuchin lancia l'affondo: "abbiamo serie preoccupazioni". Libra e le criptovalute sono un "tema di sicurezza nazionale". Parole che piovono come una doccia fredda sulla societa' di ...